HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kritik Bilim Kurulu toplantısı öncesi flaş maske açıklaması: Henüz erken

Kritik Bilim Kurulu toplantısı öncesi flaş maske açıklaması: Henüz erken

19.02.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki hafta yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısında, maskelerin çıkarılmasının da değerlendirileceği öğrenildi. Konuya ilişkin farklı görüşler gelirken, Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, bunun için henüz erken olduğunu belirtti. Sipahi, "Maskelerin tamamen çıkarılmasıyla ilgili bir karar için erken. En azından İzmir'deki veriler bunu düşündürüyor" dedi.

Kritik Bilim Kurulu toplantısı öncesi flaş maske açıklaması: Henüz erken

Gelecek hafta yapılacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında birçok konunun ele alınması beklenirken, bunların başında maskeler geliyor. Toplumsal bağışıklık ve aşı oranıyla paralel olarak bazı konularda rahatlama kararları beklenirken, maskelerin tamamen çıkarılması da gündemde. Konuya ilişkin farklı yorumlar yapılırken kimi uzmanlar bunun için erken olduğunu ifade etti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, Omicron'un en yüksek olduğu illerde vaka sayılarının düşüşe geçtiğinin açıklanmasına rağmen 15 Aralık'taki günlük vaka sayısına göre artış olduğunu söyledi. İzmir'deki vaka sayılarının yüksek düzeyde seyrettiğine dikkat çeken Sipahi, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 15 Aralık'tan bu yana hem yoğun bakım yataklarında hem servislerde artış olduğunu kaydetti. Hastanelerinin yüzde 95'in üzerinde dolulukla tedaviye devam ettiğini anlatan Sipahi, hem yatan hem de ayakta tanı koydukları hastaların sayılarında artış yaşadıklarını vurguladı.

b43c2a54978cfae0eb9287c08632a804

"MASKELERİN ÇIKARILMASI HENÜZ ERKEN"

Prof. Dr. Sipahi, gelecek hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısında maskelerin ne zaman çıkacağı konusunun ele alınacağını söyledi. Maskelerin tamamen çıkarılmasıyla ilgili karar için erken olduğunu dile getiren Sipahi, "Aşılanma oranımız, ülke genelinde yüzde 62 civarında. Toplumun yüzde 90'a yakını aşılandığında ya da hastalığı geçirmiş olduğunda pandeminin oldukça etkisiz hale gelme olasılığı var. Hastalığı geçirenler ve aşılıların oranı ile ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'nda mevcut. Biz, kendi verilerimize bakarsak maskelerin tamamen çıkarılması gibi bir karar için erken olduğunu düşünüyorum. En azından İzmir'deki veriler bunu düşündürüyor. Ülkenin geri kalan yerlerindeki veriler ne şekilde, yorum yapamam" dedi.

"AİLELERE ÇOCUKLAR İÇİN AŞI YAPTIRMA OPSİYONU SUNULSUN"

Omicron varyantının hafif seyretmesi ve tedbirlerin gevşetilmesi gibi kararların rahatlığa sevk edebileceğini anlatan Prof. Dr. Sipahi, aşı ve maske kullanımı gibi önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini söyledi. Sipahi, "Aşı oranını artırmalı ve maskeyle korunma açısından elimizden geleni yapmalıyız. Omicron varyantının daha hafif seyretmesi nedeniyle özellikle aşılı grubun riski bir miktar azalsa da aşısızlar ve iki doz aşı yaptırıp hatırlatmayı ihmal edenler için risk yüksek düzeyde devam ediyor. Bence havalar nedeniyle mart sonuna kadar risk azımsanmayacak seviyede devam edecek. Aşısızların aşı olması önemli. Hatta ailelere, 5-12 yaş arası çocuklarını aşılama opsiyonu sunulmasını öneriyorum. Stadyumlara giriş kriterlerinin tüm kapalı alanlara girerken uygulanmasının hastalığın seyrine olumlu etki edeceğini söyleyebilirim. Eninde sonunda, hastalık hayatımızda azalarak kaybolacak ama buna ne kadar yakın olduğumuzu şu an öngörmek kolay değil" diye konuştu.

Bundan sonra sadece hasta olanlara PCR testi yapılmasının doğru olmadığını söyleyen Prof. Dr. Sipahi, "Hastalığın seyrini anlayabilmemiz için hastalığı saptayabilmeye devam etmemiz gerek. Test etme bariyerini düşürerek, hastalığı saptamaktan vazgeçtiğimizde hastalığın sayısı ve yayılma olasılığını takip etme olasılığımız daha da düşer. Bu bağlamda test etme bariyerinin çok düşürülmemesini öneririm" dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ulaş Bardakçı kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü?Ulaş Bardakçı kimdir? Nereli? Kaç yaşında öldü?
Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!Rus tarafına tahliye edilmeye başlandılar... Bölgede sirenler çalıyor!
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına AK Parti ve MHP'den ilk yorum! "
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske bilim kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

Armağan Çağlayan'a katılmıştı! Estetikle bambaşka biri oldu

EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…

EYT'de son dakika gelişmesi! Bu kez tarih verildi…

Herkesin beklediği müjde! Nihayet sonu geliyor

Herkesin beklediği müjde! Nihayet sonu geliyor

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

Konya'da feci kaza! Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı

Ali Babacan: 'Erdoğan at dedi, olmaz dedim!'

Ali Babacan: 'Erdoğan at dedi, olmaz dedim!'

Falyalı cinayetinin düğümünü çözen gelişme! Çöpte bulundu

Falyalı cinayetinin düğümünü çözen gelişme! Çöpte bulundu

İlginizi Çekebilir

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Ukrayna televizyonu karıştı! Putin’i destekleyince...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Hem saçları uzatıyor hem de libidoyu ateşliyor

Hem saçları uzatıyor hem de libidoyu ateşliyor

Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...

Azı da zarar çoğu da! Bu hale gelmemek için...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.