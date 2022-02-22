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Avrupa'ya seslendiler! İran'dan dikkat çeken hamle: Doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahibiz

22.02.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna krizinde gerilim tırmanmaya ve yaptırımlar gündeme gelmeye devam ederken İran’dan Avrupa’ya doğal gaz konusunda dikkat çeken bir çağrı geldi. İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin komşularına ve Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Uci, “Gelecek yıllarda dünyada gaz ticaretinden aldığımız yüzde 2 payımızı artırmayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

Avrupa'ya seslendiler! İran'dan dikkat çeken hamle: Doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahibiz

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin ardından Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları güne yüzde 21 artışla başlamıştı. Gaz fiyatlarındaki yükselişte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile AB'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurması etkili olmuştu. Almanya'dan gelen Kuzey Akım 2 yaptırım açıklamasına yönelik Rusya Eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev de "Avrupa'nın doğalgaza 2 bin euro ödeyeceği bir dünyaya hoş geldiniz" demişti. AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa’ya en fazla doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor. Bu gelişmelerin ardından İran'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

İRAN'IN DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİ ARTIRMA PLANLARI

İran devlet televizyonunda yayınlanan bir programa katılan Uci, ülkesinin doğal gaz üretimini artırmayı planladıklarını belirtti.

Katar'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda Venezuela ile enerji iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladıklarını aktaran Uci, "Anlaşma kapsamında ABD yaptırımları nedeniyle yabancı yatırım ve teknolojiden mahrum kalan Venezuela'da hem petrol hem de gaz rafinerilerini ve sahalarını geliştireceğiz." dedi.

"AVRUPA'YA GAZ TEMİN ETME KAPASİTEMİZ VAR"

Ülkesinin petrol ürünlerinin üretimi, rafine edilmesi ve transferi alanında uzmanlaşmış insan sermayesine sahip olduğunu dile getiren Uci, "Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda komşu ülkelere ve Avrupa'ya gaz temin etme kapasitemiz olduğunu vurguladık. Gelecek yıllarda dünyada gaz ticaretinden aldığımız yüzde 2 payımızı artırmayı umuyoruz." diye konuştu. (AA)

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