Kuaför uyurken saçlarınıza yaptığınız 3 hatayı paylaştı! Sakın bu şekilde uyumayın

Saçımız uyurken oldukça hasar alabiliyor. Yaşanan sürtünmelerden dolayı kırılan ve yıpranan saçların en az hasarı alması için ufak hatalara dikkat etmek gerekiyor. Saç ustası Rachel Valentine, ıslak saçla yatağa gitmenin tamamen hata olduğunu ve standart bir saç bandı kullanarak saçınızı başınızın üstüne toplamanın da tavsiye edilmediğini açıkladı.

TikTok'ta paylaşım yapan Rachel, videosunda saçları sağlıklı tutmak için uzak durulması gerekenleri açıkladı. Saçların açık şekilde uyumak tamamen sana özel, gerçekten doğru ve yanlış diye bir şey yok. Birçoğu, en rahat bulduğunuz şeye ve saç tipinize bağlı olacaktır. Ancak, bununla birlikte, uyurken kesinlikle yapmaman bazı şeyler var."

ISLAKKEN KOLAYCA KIRILIYOR

Rachel, ilk olarak herkesi ıslak saçla uyumaya karşı uyardı ve şu tavsiyede bulundu: “Öncelikle, saçınız ıslakken yatağa gitmeyin. Şimdiye kadar bildiğiniz gibi, saçlarımız ıslakken en kırılgan halindedir, bu nedenle yatmadan önce en az %80 kuru olduğundan emin olmalısınız."

SIKI SAÇ LASTİKLERİNDEN UZAK DURUN

İkinci olarak, uyumak için standart saç bantlarını çıkarmalarını tavsiye etti ve ekledi: "Saçlarınızı toplayacaksanız saç lastiği gibi yumuşak bir şey kullanmayı unutmayın [standart bir saç bandı değil]."





Son olarak saçın yıpranmaması için ipek yastık kılıfları ve saç bonelerinin etkili olabileceğini belirtti. "Ve evet, ipek boneler ve ipek yastıklar saçlarımız için çok daha nazik olabilir." Bu yöntemi deneyen bir kişi, "Saten bone kullanıyorum, bu harika" dedi.



