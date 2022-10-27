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Kuaförlerde en çok gösterilen modellerdi! Ünlülerin unutulmayan saç kesimleri

27.10.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç kesimi tüm görünüşümüzü değiştirebiliyor. Yüzün şeklini biçimlendiren saç kesiminin kişiye özel bir şekilde yapılması gerekiyor. Hatalı kesimler çok daha olgun ve kilolu görünmenize neden olabiliyor. Birçok kadın kuaföre gitmeden önce ünlülerin saç kesimlerine bakıyor. İşte ünlülerin döneme damgasını vuran unutulmayan saç kesimleri...

Kuaförlerde en çok gösterilen modellerdi! Ünlülerin unutulmayan saç kesimleri

Saç bakımının ve kesiminin önemi tüm görüntüyü değiştirmesiyle biliniyor. Saç kesiminin usta ellerden çıkması gerekiyor. Hatalı kesimler istenmeyen görünümlere sebep olurken doğru kesim yüzünüzü biçimlendirerek daha genç ve zayıf görünmenizi sağlayabiliyor.

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Kadınlar saç ve makyajları için ünlülerin görünüşlerinden ilham alıyorlar. Kuaföre gitmeden önce uzun uğraşlar ile ünlülerin saç kesimlerini inceleniyor. Bazı modeller var ki uzun yıllar boyunca kuaförlerin en sık yaptığı saç kesimleri arasında yer alıyor. Siz de görünüşünüze vintage bir hava katmak istiyorsanız ünlülerin unutulmayan bu saçlarından ilham alabilirsiniz.

ÜNLÜ SAÇ KESİMLERİ

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Jennifer Aniston
1994

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Gisele Bündchen
2000

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Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt
1997

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Sarah Jessica Parker
2002

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Rihanna
2007

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Rihanna
2009

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Meg Ryan
1998

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Victoria Beckham
2007

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Cameron Diaz
1994

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Katie Holmes
2008

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