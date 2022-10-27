Kuaförlerde en çok gösterilen modellerdi! Ünlülerin unutulmayan saç kesimleri

Saç bakımının ve kesiminin önemi tüm görüntüyü değiştirmesiyle biliniyor. Saç kesiminin usta ellerden çıkması gerekiyor. Hatalı kesimler istenmeyen görünümlere sebep olurken doğru kesim yüzünüzü biçimlendirerek daha genç ve zayıf görünmenizi sağlayabiliyor.

Kadınlar saç ve makyajları için ünlülerin görünüşlerinden ilham alıyorlar. Kuaföre gitmeden önce uzun uğraşlar ile ünlülerin saç kesimlerini inceleniyor. Bazı modeller var ki uzun yıllar boyunca kuaförlerin en sık yaptığı saç kesimleri arasında yer alıyor. Siz de görünüşünüze vintage bir hava katmak istiyorsanız ünlülerin unutulmayan bu saçlarından ilham alabilirsiniz.

ÜNLÜ SAÇ KESİMLERİ



Jennifer Aniston

1994



Gisele Bündchen

2000



Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt

1997



Sarah Jessica Parker

2002



Rihanna

2007



Rihanna

2009



Meg Ryan

1998



Victoria Beckham

2007



Cameron Diaz

1994



Katie Holmes

2008

