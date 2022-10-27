Kuaförlerde en çok gösterilen modellerdi! Ünlülerin unutulmayan saç kesimleri

Saç bakımının ve kesiminin önemi tüm görüntüyü değiştirmesiyle biliniyor. Saç kesiminin usta ellerden çıkması gerekiyor. Hatalı kesimler istenmeyen görünümlere sebep olurken doğru kesim yüzünüzü biçimlendirerek daha genç ve zayıf görünmenizi sağlayabiliyor.
Kadınlar saç ve makyajları için ünlülerin görünüşlerinden ilham alıyorlar. Kuaföre gitmeden önce uzun uğraşlar ile ünlülerin saç kesimlerini inceleniyor. Bazı modeller var ki uzun yıllar boyunca kuaförlerin en sık yaptığı saç kesimleri arasında yer alıyor. Siz de görünüşünüze vintage bir hava katmak istiyorsanız ünlülerin unutulmayan bu saçlarından ilham alabilirsiniz.
Jennifer Aniston
1994
Gisele Bündchen
2000
Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt
1997
Sarah Jessica Parker
2002
Rihanna
2007
Rihanna
2009
Meg Ryan
1998
Victoria Beckham
2007
Cameron Diaz
1994
Katie Holmes
2008