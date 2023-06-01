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  4. Kucaklarında taşıdılar! Denizli'yi sel vurdu... Hayvanlarını kurtarmak için zamana karşı yarış

Kucaklarında taşıdılar! Denizli'yi sel vurdu... Hayvanlarını kurtarmak için zamana karşı yarış

01.06.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de dün öğleden sonra etkili olan kuvvetli yağış, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. İş yerlerini baskından korumak isteyen esnaf; panolarla insan zinciri oluştururken, göle dönen ağıllarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ise kucaklarda taşındı. Vatandaşların hayvanlarını kurtarmak için zamana karşı yarıştığı görüldü.

Son yılların en kurak kış mevsimini yaşayan Denizli’de, Nisan ayı başından bu yana yaşanan kar, dolu ve kuvvetli yağışlar günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son 15 gündür ilçelerde görülen kuvvetli dolu ve gök gürültülü şiddetli yağışlar, dün öğleden sonra kent merkez ilçeler Pamukkale ve Merkezefendi’de yüzünü gösterdi. Yaklaşık 1 saat devam eden kuvvetli yağış nedeniyle yerleşim alanı merkezlerinin yanı sıra kırsa mahallelerde de sel ve su baskınları yaşandı.

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SELE KARŞI İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

Şiddetli yağışların su baskınlarına neden olduğu noktalardan bir tanesi Denizli’nin en önemli ticaret merkezi olan Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi Bayramyeri Çarşısı oldu.

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Yağışın şiddeti nedeniyle kanalizasyonlardan taşan sular, çarşıdaki ara sokakları göle çevirdi. İş yerlerini su baskınlarından korumak isteyen esnaf, suyun geliş istikametinin karşısına demir reklam panolarıyla barikat oluşturdu.

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İnsan zinciriyle oluşturulan önleme rağmen çarşıdaki birçok iş yerinde görülen su baskınları, maddi kayıplara neden oldu.

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Aldıkları önleme rağmen sel sularına engel olamayan esnaf, hayatlarında ilk kez bu kadar şiddetli bir yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

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HAYVANLARINI KORUMAK İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞTILAR

Şiddetli yağış Pamukkale ilçesine bağlı Uzunpınar ve Akköy mahallerinden geçen derenin de taşmasına neden oldu. Metrelerce yükseklikteki sular, dere yatağının kenarındaki ev, araç ve besihaneleri vurdu. Ev ve araçların sular altında kaldığı sel baskınında göle dönen ağıllarda çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken; sağ kalanların kurtarılması için zamana karşı yarış verildi. Bellerine kadar gelen suyun içerisine giren yetiştiriciler, mahsur kalan hayvanlarını kucaklarında taşıyarak hayatta kalmalarını sağladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Denizli yağış

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