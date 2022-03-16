Küçük ama performansı ile etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Günümüzde telefonlar âdeta küçük birer cep bilgisayarı. Özellikleriyle kullanıcıları memnun eden modeller arasında seçim yapmak gerçekten çok zor. Profesyonel seviyede fotoğraf çekmenizi sağlayan kameraları, müzik keyfini katlayan ses özellikleri, birçok dosyayı saklamanıza yardım eden hafızalarıyla pek çok ihtiyacı karşılıyorlar. Binlerce model arasında iPhone 13 Mini özellikleri ve kalitesiyle öne çıkmayı başarıyor. Miniye ve benzer modellere yer verdiğimiz yazımızı incelemeye ne dersiniz?
Kamera özellikleri: 12 MP çift kamera sistemi
Dahili hafıza: 512 GB
Ekran boyutu: 5.4 inç
İşlemci tipi: A15 Bionic çip
İşletim sistemi: iOS
Ekran tipi: Super Retina XDR ekran
Ekran: 5.4 inç tam ekran OLED
Ekran HDR özelliği: HDR ekran
Ekran özelliği: 800 nit maksimum parlaklık
Ekran çözünürlüğü: 476 PPI yoğunlukta 2340 x 1080 piksel çözünürlük
Kamera optik zoom: 2 kat optik uzaklaştırma, 5 kata kadar dijital zoom
iPhone 13 Mini kamera özellikleri, muhteşem fotoğraf kareleri yakalamanıza yardımcı oluyor. Sinema efekti modu, fotoğraf ve videolarınıza derinlik katıyor. Bu sayede profesyonel video ve fotoğraflar çekmenize imkân tanıyor. %47 daha fazla ışık yakalayan kamerasıyla karanlık ortamlarda net görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Görüntü stabilizasyonuyla hareket hâlinde fotoğraf çekseniz bile kamera otomatik olarak çekimleri sabitliyor. Portre moduyla arka planı flulaştırarak yüzleri ön plana çıkarıyor. Akıllı HDR 4, aynı karedeki dört farklı kişiyi algılıyor ve ışığı her bir kişi için ayrı ayrı ayarlıyor. Böylece mükemmel portre fotoğraflar elde ediliyor. iPhone 13 boyutları küçük olsa da video izlerken oldukça keyif veriyor. Dayanıklı tasarımıyla darbelere karşı direnç gösterdiği için kolay kolay zarar görmüyor. A15 çipi sayesinde oyun oynarken kasma ve donma yapmıyor. Ayrıca uygulamalar arasında ve internette hızlıca gezinmenizi sağlıyor. Uzun pil ömrüyle tek şarjla daha uzun süre kullanılıyor. Suya dayanıklı yapısıyla deniz ve havuz kenarında rahatlıkla tercih edilebiliyor. Ayrıca yağmurlu havalarda fotoğraf çekilebiliyor. iPhone 13 Mini ekran özellikleriyle de kullananları kendine hayran bırakmayı başarıyor. NFC bağlantısıyla kulaklık ve ses hoparlörlerine kolayca erişiyor. Cam yüzeyiyle zarif bir görünüme sahip modelle Siri uygulamasını kullanarak cihazı sesle kontrol etmek de mümkün.
Model birçok avantajıyla öne çıkmayı başarıyor.
Hızlı şarj özelliğiyle 30 dakikada %50 şarj doluluk oranına erişiyor.
OLED ekranıyla güneşli ortamlarda telefon ekranını daha rahat görmenizi sağlıyor.
Suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanılıyor.
Sinematik modu videolarınıza derinlik efekti katıyor ve profesyonel videolar çekiyor.
Yüksek çözünürlüklü kameralarıyla muhteşem fotoğraflar çekiyor.
Tek şarjla 17 saate kadar video izlenebiliyor.
Gürültü önleyici mikrofonu sayesinde kalabalık ortamlarda gelen aramaları cevaplamak oldukça kolay.
Yüz tanıma sistemiyle telefonunuzu sizden başkasının açmasını engelliyor.
Yapay zekâ Siri ile mesaj gönderebiliyor ve farklı fonksiyonlara ulaşmanıza imkân veriyor.
5 kata kadar yakınlaşma özelliğine sahip kamerasıyla uzaktaki nesnelerin fotoğraflarını kolayca çekiyor.
Etkileyici dış tasarımıyla şık bir duruş sergiliyor.
Ürünün dezavantajları ise Always on Display ve Touch ID özelliklerinin olmaması.
Tasarımıyla kullanıcılarını memnun eden iPhone 13 Mini, uzun batarya ömrüyle beklentileri karşılıyor. Ekran boyutu olarak da kullanıcıların takdirini kazanıyor. Hızlı şarj özelliğiyle kısa süreli dolumda bile saatlerce telefon ihtiyacını karşıladığı için kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Telefonu elinden düşürmeyen kullanıcılar içinse modelin en güzel özelliği, küçük boyutu ve eli yormayan kullanım kolaylığı. Hem yazılımı hem donanım özellikleriyle kullanıcılardan tam not almayı başaran iPhone 13 Mini, stabil çalışan teknolojisiyle ihtiyaçlara cevap veriyor. Kamera performansı olarak beklentisi daha yüksek kullanıcılara küçük bir hayal kırıklığı yaşatsa da genel özellikleriyle kullanıcılarını memnun ediyor.Ürünü İncele
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