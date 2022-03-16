Küçük ama performansı ile etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Günümüzde telefonlar âdeta küçük birer cep bilgisayarı. Özellikleriyle kullanıcıları memnun eden modeller arasında seçim yapmak gerçekten çok zor. Profesyonel seviyede fotoğraf çekmenizi sağlayan kameraları, müzik keyfini katlayan ses özellikleri, birçok dosyayı saklamanıza yardım eden hafızalarıyla pek çok ihtiyacı karşılıyorlar. Binlerce model arasında iPhone 13 Mini özellikleri ve kalitesiyle öne çıkmayı başarıyor. Miniye ve benzer modellere yer verdiğimiz yazımızı incelemeye ne dersiniz?

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Mini'nin teknik özellikleri

Kamera özellikleri: 12 MP çift kamera sistemi

Dahili hafıza: 512 GB

Ekran boyutu: 5.4 inç

İşlemci tipi: A15 Bionic çip

İşletim sistemi: iOS

Ekran tipi: Super Retina XDR ekran

Ekran: 5.4 inç tam ekran OLED

Ekran HDR özelliği: HDR ekran

Ekran özelliği: 800 nit maksimum parlaklık

Ekran çözünürlüğü: 476 PPI yoğunlukta 2340 x 1080 piksel çözünürlük

Kamera optik zoom: 2 kat optik uzaklaştırma, 5 kata kadar dijital zoom

Video Kaydı: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar HDR video kaydı

iPhone 13 Mini kamera özellikleri, muhteşem fotoğraf kareleri yakalamanıza yardımcı oluyor. Sinema efekti modu, fotoğraf ve videolarınıza derinlik katıyor. Bu sayede profesyonel video ve fotoğraflar çekmenize imkân tanıyor. %47 daha fazla ışık yakalayan kamerasıyla karanlık ortamlarda net görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Görüntü stabilizasyonuyla hareket hâlinde fotoğraf çekseniz bile kamera otomatik olarak çekimleri sabitliyor. Portre moduyla arka planı flulaştırarak yüzleri ön plana çıkarıyor. Akıllı HDR 4, aynı karedeki dört farklı kişiyi algılıyor ve ışığı her bir kişi için ayrı ayrı ayarlıyor. Böylece mükemmel portre fotoğraflar elde ediliyor. iPhone 13 boyutları küçük olsa da video izlerken oldukça keyif veriyor. Dayanıklı tasarımıyla darbelere karşı direnç gösterdiği için kolay kolay zarar görmüyor. A15 çipi sayesinde oyun oynarken kasma ve donma yapmıyor. Ayrıca uygulamalar arasında ve internette hızlıca gezinmenizi sağlıyor. Uzun pil ömrüyle tek şarjla daha uzun süre kullanılıyor. Suya dayanıklı yapısıyla deniz ve havuz kenarında rahatlıkla tercih edilebiliyor. Ayrıca yağmurlu havalarda fotoğraf çekilebiliyor. iPhone 13 Mini ekran özellikleriyle de kullananları kendine hayran bırakmayı başarıyor. NFC bağlantısıyla kulaklık ve ses hoparlörlerine kolayca erişiyor. Cam yüzeyiyle zarif bir görünüme sahip modelle Siri uygulamasını kullanarak cihazı sesle kontrol etmek de mümkün.

iPhone 13 Mini'nin avantajı ve dezavantajı

Model birçok avantajıyla öne çıkmayı başarıyor.

Hızlı şarj özelliğiyle 30 dakikada %50 şarj doluluk oranına erişiyor.

OLED ekranıyla güneşli ortamlarda telefon ekranını daha rahat görmenizi sağlıyor.

Suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla uzun süre kullanılıyor.

Sinematik modu videolarınıza derinlik efekti katıyor ve profesyonel videolar çekiyor.

Yüksek çözünürlüklü kameralarıyla muhteşem fotoğraflar çekiyor.

Tek şarjla 17 saate kadar video izlenebiliyor.

Gürültü önleyici mikrofonu sayesinde kalabalık ortamlarda gelen aramaları cevaplamak oldukça kolay.

Yüz tanıma sistemiyle telefonunuzu sizden başkasının açmasını engelliyor.

Yapay zekâ Siri ile mesaj gönderebiliyor ve farklı fonksiyonlara ulaşmanıza imkân veriyor.

5 kata kadar yakınlaşma özelliğine sahip kamerasıyla uzaktaki nesnelerin fotoğraflarını kolayca çekiyor.

Etkileyici dış tasarımıyla şık bir duruş sergiliyor.

Yeni nesil teknolojisiyle geliştirilen cam yüzey ve alüminyum tasarımı sayesinde uzun yıllar kullanılıyor.

Ürünün dezavantajları ise Always on Display ve Touch ID özelliklerinin olmaması.

iPhone 13 Mini'yi kullananların yorumları

Tasarımıyla kullanıcılarını memnun eden iPhone 13 Mini, uzun batarya ömrüyle beklentileri karşılıyor. Ekran boyutu olarak da kullanıcıların takdirini kazanıyor. Hızlı şarj özelliğiyle kısa süreli dolumda bile saatlerce telefon ihtiyacını karşıladığı için kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Telefonu elinden düşürmeyen kullanıcılar içinse modelin en güzel özelliği, küçük boyutu ve eli yormayan kullanım kolaylığı. Hem yazılımı hem donanım özellikleriyle kullanıcılardan tam not almayı başaran iPhone 13 Mini, stabil çalışan teknolojisiyle ihtiyaçlara cevap veriyor. Kamera performansı olarak beklentisi daha yüksek kullanıcılara küçük bir hayal kırıklığı yaşatsa da genel özellikleriyle kullanıcılarını memnun ediyor.

iPhone 13 Mini'ye alternatif ürünler

1. Samsung Galaxy A72

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Suya ve toza karşı dayanıklı tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A72'yle yağmurlu günlerde fotoğraf çekmek mümkün. Ultra High Quality Audio özelliğine sahip modelle müzik dinlemek oldukça keyifli. Ekran üzerinde yer alan parmak izi okuyucu sayesinde cihaza başkalarının erişimi engellenebiliyor. Muhteşem kamerasıyla neredeyse profesyonel seviyede fotoğraf çekiyor. Hızlı şarj olan telefon, kısa sürede şarj ediliyor.

2. Oppo Reno5 Lite

Oppo Reno5 Lite, zarif tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. 128 GB saklama alanı bulunan model, video, fotoğraf ve müziklerinizi saklamak için gereken alanı sunuyor. Modele 256 GB hafıza kartı eklemek de mümkün. Tek elle kullanıma uygun tasarımıyla kullanıcıları memnun ediyor. Yonga seti ve ana işlemcinin kusursuz uyumuyla yüksek performans sergiliyor. 4310 mAh bataryası sayesinde tek şarjla uzun süre kullanılıyor.

3. Xiaomi 11T

6.67 inç geniş ekrana sahip Xiaomi 11T'le video ve film keyfi bir başka! AdaptiveSync ekran, oyun oynarken kasma yapmıyor. 1000 nit parlaklık özelliğiyle güneş ışınları fazla olsa bile ekranı görmenizi sağlıyor. 480 Hz dokunmatik özelliğiyle rahat kullanılıyor. Model 265 GB dahili hafızaya sahip. Yani fotoğraf ve videolarınız için bol bol alanınız var. Bluetooth özelliğiyse olmazsa olmaz elbette!

4. General Mobile

General Mobile 6.67 inç ekranı ve FHD görüntü kalitesiyle video keyfinizin vazgeçilmezi olabilir. Sınırsız ekran tasarımıyla benzersiz bir deneyim sunuyor. 4'lü arka kamerasıyla makro ve mikro çekimler yapılabiliyor. G90 işlemci ve 6 GB RAM kapasitesi sayesinde oyun oynarken yüksek performans sergiliyor. Akıcı ve sorunsuz oyun deneyimi yaşatıyor. 5000 mAh piliyle uzun süre kullanılıyor. Cihaz, parmak okuma ve yüz tanımlama özelliğiyle kişiselleştirilebiliyor.

5. Honor 20 Lite

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Çift sim kart kullanabileceğiniz Honor 20 Lite ile ev için ayrı iş için ayrı telefon kullanmanıza gerek yok. OTG özelliğiyle gamepadi telefona bağlayabilir, oyun oynamayı daha keyifli hale getirebilirsiniz. 128 GB dahili hafızası, ihtiyaç duyduğunuz saklama alanını sunuyor. 3'lü kamera özelliği sayesinde FHD videolar çekiyor ve profesyonel fotoğraf kareleri yakalıyor. 1080 piksel video çözünürlüğüyle film ve dizileri telefonda izlemek oldukça eğlenceli.

6. POCO X3 Pro

256 GB depolama alanıyla ihtiyaç duyacağınız saklama alanını sunan POCO X3 Pro, 6.5 inç ekran boyutu, FHD ekran kalitesiyle video ve filmleri yüksek kalitede izlemenizi sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü kamerasıyla profesyonel kareler yakalıyor. Ultra hızlı şarj özelliğiyle kısa sürede şarj oluyor. 8 GB RAM kapasitesi sayesinde oyun oynarken veya video izlerken kasma ya da donma yapmıyor. Parmak okuyucu özelliğiyle telefonu sizden başkası açamıyor.

7. Samsung Galaxy A11

32 GB, çift sim kart girişli Samsung Galaxy A11, yüksek ekran çözünürlüğü ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Uzun süre dayanan pili sayesinde telefonu elinden düşürmeyenlerin favorisi olmayı başarıyor. Kaliteli kameralarıyla profesyonel seviyede kareler yakalıyor. Uçtan uca ekran tasarımı ise oldukça şık ve kullanışlı. Hızlı işlemcisi sayesinde telefonda gezinmek ve işlem yapmak da çok kolay.