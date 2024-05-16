Gözünüz lazer tedavisine uygun mu?

Göz sağlığınız, yaşam kalitenizi etkileyen temel duyulardan biridir. Net bir görüşe sahip olmak, günlük yaşamımızı kolaylaştırırken daha keyifli bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Göze dokunmadan lazer (No Touch Laser) tedavileri, gözlük veya lens kullanımını ortadan kaldırarak net görüşü geri kazandıran etkili bir yöntemdir. Ancak, herkesin göz yapısı ve sağlık durumu farklıdır. Bu nedenle göze dokunmadan lazer operasyonunun uygun olup olmadığını belirlemek önemlidir.

Göz Lazer Uyumluluk Testi Nedir?

Göz lazer uygunluk testi, hastanın göz yapısını ve görme yetisini değerlendirmek için yapılan kapsamlı bir muayenedir. Bu muayenede, kişinin göz sağlığının geçmişini, mevcut görme durumu ve göz yapısını analiz edilir. Hasta bu kapsamlı muayene sonucunda doktoru tarafından hangi tedaviye uygun olup olmadığını öğrenir ve buna uygun tedavi için bilgilendirilir.

Bu testi mutlaka kalitesi ile kanıtlanmış merkezlerde ve güvenilir doktorlara yaptırmanız önerilir. Aksi takdirde yanlış yönlendirme sonucunda ağrılı & acılı bir iyileşme süreci ve mevcut görüş netliğinizin de kaybolması gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Göz lazer uygunluk testini nasıl olabilirsiniz?

Göz lazer uygunluk testi için Türkiye’de bulunan köklü göz hastanelerinden randevu alabilirsiniz. Veni Vidi Göz gibi doktorları ve tedavi araçları kanıtlanmış göz hastanelerinden randevu alarak ücretsiz şekilde göz lazer uygunluk testi olabilirsiniz.

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