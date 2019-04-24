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Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 21:14 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de vatandaşlar, 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasını yürüyüş yaparak protesto etti.

Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasına tepki gösteren mahalleli, polis merkezinin önünde bir araya geldi. "Hak, hukuk, adalet", "Çocuğa uzanan eller kırılsın" ve "Kanarya uyuma çocuğuna sahip çık" sloganları atan vatandaşlar, mahallede yürüdü.

Ellerinde çocuk istismarını protesto eden dövizler taşıyan vatandaşlar, tekrar polis merkezinin önüne geldi.

POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Bazı mahalle sakinleri de evlerinin camlarından ve balkonlarından tencere tava çalarak, yürüyenlere destek verdi.

Vatandaşların polis merkezinin önündeki bekleyişi sürüyor.

(AA)

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