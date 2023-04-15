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  4. Küçükçekmece'de 'yasak aşk' cinayeti! Korkunç anlar kamerada

Küçükçekmece'de 'yasak aşk' cinayeti! Korkunç anlar kamerada

15.04.2023 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de H.Ç. iddiaya göre resmi nikahlı kocasının akrabasına kaçtı. Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından H.Ç. ile kaçtığı Nurullah Çağur'a silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda Nurullah Çağur hayatını kaybetti. H.Ç., silahın ateşlendiği sırada eğilerek mermilerden kurtuldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi üzerinde meydana geldi. H.Ç. ve Nurullah Çağur'un el ele yürüdükleri sırada arkalarından koşarak gelen bir kişi önce Nurullah Çağur'un kafasına 2 el ateş etti daha sonra da H.Ç.'ye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı.

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EĞİLEREK VURULMAKTAN KURTULDU

H.Ç. saldırganın silahı kendisine doğrultup ateşlediği anda eğilerek vurulmaktan kurtuldu.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibiyle sağlık ekibi sevk edildi.

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Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurullah Çağur hayatını kaybederken polis ekipleri ifadesini almak için H.Ç.'yi polis merkezine götürdü.

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İDDİAYA GÖRE EŞİNİN AKRABASINA KAÇMIŞ

İddiaya göre H.Ç., eşinin akrabası olan Nurullah Çağur'a kaçtı.

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Resmi nikahlı kocanın H.Ç. ile Nurullah Çağur'un ilişkilerini öğrenmesinin ardından saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

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Cinayet anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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(DHA)

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cinayet Küçükçekmece yasak aşk

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