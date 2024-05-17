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Küçükçekmece'deki eski nişanlı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! Olay sonrası kuzenine mesaj atmış...

17.05.2024 11:22
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İstanbul Küçükçekmece'de evliliğine 1 ay kala eski nişanlısı tarafından silahla öldürülen Bahar Kaban'ın yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaban'ı öldüren eski nişanlısının Kaban'ı öldürdükten sonra Kaban'ın kuzenine mesaj attığı ortaya çıktı. Korkunç olayın tüm detayları haberimizde!

Küçükçekmece'de işine gitmek için kaldırımda yürüyen Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. DHA'nın haberine göre saldırgan Gökhan Y. ise kaçtı. Saldırganın olayın ardından eski nişanlısı Bahar Kaban'ın kuzenine attığı mesaj ortaya çıktı.

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KUZENİNE ATTIĞI MESAJ DA ORTAYA ÇIKTI

Mesajda, "Defalarca uyardım iftira atıp yalan konuşmayın Allah'tan korkun peygamberden utanın dedim dinlemediler. Bizi tanıyan herkese bizi karalayıp boynumuzu zorla büktüler" ifadeleri yer aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma sırasında, Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a iki el ateş etti. Yaralanan Bahar Kaban yere düştü.

Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri incelemelerde bulunurken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaban'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

22 HAZİRAN'DA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Öte yandan Bahar Kaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı, 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenildi. Eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından uzun süredir rahatsız edilen Bahar Kaban'ın daha önce polise giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

BAHAR'I ÖLDÜRÜP AKRABASINA MESAJ ATTI

Şüpheli Gökhan Y.'nin saldırıdan iki saat sonra, eski nişanlısı Bahar Kaban'ın kuzenine sosyal medya üzerinden attığı mesaj ortaya çıktı.

Mesajda, "Kemonun kızı nişanı atmak için tonla yalan konuştu plan yaptı, iftira attı bütün suçu üstüme attı. Kemo Karısı ve Kızlarını defalarca uyardım iftira atıp yalan konuşmayın Allah'tan korkun peygamberden utanın dedim dinlemediler. Bizi tanıyan herkese bizi karalayıp boynumuzu zorla büktüler. Olmadık iftira ve karalama ile yapmadığım şeylerin İftirasını attılar. Üstüne bunu yaparken hiç utanmadan yaptılar. Şerefimizi ve Aile namusumuzu iki paralık ettiler" ifadeleri yer aldı.

KAÇMAK İSTEDİ ANCAK BAŞARAMADI

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde yürüyen Kaban'ın arkasından gelen Gökhan Y., silahını çekerek Kaban'a doğrultuyor. Kaban kaçmak istese de saldırıdan kurtulamıyor.

(DHA-İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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cinayet Küçükçekmece
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