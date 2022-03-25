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Küçükçekmece'deki korkunç olayın sebebi belli oldu! Dikkat çeken 'tabela' detayı... Adliye önündeki silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti

25.03.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de adliye önünde meydana gelen korkunç olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada gözaltı sayısı 20’ye yükseldi. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtilirken olayın sebebi de belli oldu. Olayın, iki grup arasında daha önce yaşanan silahlı kavga ve husumet sonucu meydana geldiği öğrenildi. Gözaltında tutulanlarla alakalı savcılıktan ek gözetim izni alındı, şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Küçükçekmece'deki korkunç olayın sebebi belli oldu! Dikkat çeken 'tabela' detayı... Adliye önündeki silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti

Dün İstanbul'da korkunç bir olay yaşanmıştı. Küçükçekmece Adliyesi önünde meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Polis tarafından olaya karıştığı belirlenen 18 kişinin gözaltına alınmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Öte yandan dehşete düşüren olayın sebebi de belli oldu.

GÖZALTI SAYISI 20'YE YÜKSELDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis kavgaya karıştıkları öğrenilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

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ZIRHLI MİNİBÜSLERLE SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler için Cumhuriyet savcılığından ek gözetim süresi alındığı öğrenilirken, şüpheliler zırhlı çevik kuvvet otobüsleriyle götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirildiler.

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İŞTE OLAYIN SEBEBİ

Yapılan soruşturma kavgaya karışan iki gruptan bir tarafından Sinoplu olduğu ve lokanta işlettiği, Hakkarili olan diğer grubun ise lokantanın hemen yanında bulunan otopark ve oto yıkamacılığı ile uğraştıkları öğrenildi.

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"TABELAN DÜKKANIMI KAPATIYOR"

İki grubun 8 Kasım 2021 tarihinde "Tabelan dükkanımı kapatıyor" gibi bahaneler yüzünden tartıştıkları bu çıkan kavgada da silahların konuştuğu öğrenildi. Mahkemeye taşınan bu olayın ardından iki grup arasında husumetin büyüyerek devam ettiği belirtildi.

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Yetkililer olayda silah kullanan ve cinayetleri işleyen kişilerin gözaltında bulunduğunu belirtirken soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söylediler. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Küçükçekmece
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