Kulağa iğrenç gelse de onlar insan idrarı kullanıyor! Kokusu kötü ama verim yüzde 30 arttı

Batı Afrika'da bulunan Nijer, iklim değişikliği nedeniyle yoğun bir kuraklık yaşıyor. Bu da mahsullerin ölmesine ve insanların aç kalmasına neden oluyor. Sorun o kadar aşırı ki, 2014'te çiftçilerin ellerinde başka hiçbir şey olmadığı için tehlikeli karaborsa böcek ilacı kullanmaktan başka seçeneği yoktu. Ancak bilim, ülkede ölmekte olan bitkileri canlandırmak için devreye girdi. Bunun için ise ilginç bir "şeye" başvuruldu; insan idrarına.

İNSAN İDRARINI TARIMDA KULLANIYORLAR

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Nijer'de ölmekte olan bitkileri canlandırmak için bilim insanları, mineral açısından zengin, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bir gübre olan insan idrarını kullanıyorlar. Nijer, Birleşik Krallık ve Almanya’dan bir araştırma ekibi, sağlam, hızlı büyüyen inci darı salkımının verimini artırmak için sterilize edilmiş idrarı organik gübre ile birleştiriyor. Karışım, 2014'ten 2016'ya kadar çiftliklerde test edildi ve mahsullerde idrarla gübreleme yapmayan çiftliklere kıyasla yüzde 30'luk bir artış yaşandı.

Yeni gübreyi kullanan çiftçilere göre bunun tek dezavantajı koku oluyor. Bir çiftçi, "Tek sorun, kokunun pek iyi olmaması. İdrar uyguladığımda burnumu kapatıyorum ve bu büyük bir sorun değil" dedi.

Nijer Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Hannatou Moussa liderliğindeki araştırmacı ekibi, bir grup Nijerli kadınla birlikte çalıştı. Çünkü Nijer'deki tarım endüstrisine kadınlar hakim ve çiftliklerin yaklaşık yüzde 52'si kadınlar tarafından yönetilmekte. Moussa ve ekibi ise çiftçilere idrarın nasıl sterilize edileceğini ve uygun şekilde saklanacağını öğretti.

İDRAR YERİNE OGA DEDİLER

Bilim insanları, "idrar" teriminin olumsuz çağrışımdan kurtulmak için idrarı "Oga" olarak yeniden adlandırarak çalışmalarına başladılar. Deneyin sonraki kısmında, bölgedeki çiftlikler iki gruba ayrıldı. Bir grup geleneksel gübre kullanırken, diğeri 2014'ten 2016'ya kadar Oga yani idrar kullandı.

ÜRETİMDE YÜZDE 30 FARK

Agronomy for Sustainable Development’da yayınlanan çalışmada, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında toplam 159, 288 ve 234 çiftlikte deneme yapıldı. Çiftliklerden toplanan veriler, Oga kullanılarak gübreleme yapanların geleneksel gübreleme yapan çiftliklerden yaklaşık yüzde 30 daha fazla tahıl ürettiğini gösterdi.

Araştırmacılar, farklılıkların büyük olduğunu ve bölgedeki diğer kadınların deneydekileri taklit etmeye başladığını belirtti. Ayrıca deneyden iki yıl sonra, binden fazla kadın çiftçinin ekinlerini gübrelemek için Oga kullandığını keşfettiler.

