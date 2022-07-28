Kulağınıza taktığınızda sizi bu dünyadan uzaklaştıracak en iyi müzik kulaklıkları

Müzik kulaklığı almaya karar verdiniz ama hangi özelliklere dikkat edeceğinizi bilmiyorsanız doğru yerdesiniz! Kulaklık alacağınız zaman gürültü engelleme, kullandığınız cihaz ile uyumluluğu, ergonomik tasarımı gibi birçok kriteri göz önünde bulundurmanız gerekir. Ancak kafanızın karışmasına hiç gerek yok! Çünkü sizler için tüm bu saydığımız donanımlara sahip birbirinden farklı müzik için kulaklık önerileriyle geldik. Hazırsanız bu ürünleri incelemeye başlayalım.

1. 20 saate varan kullanım süresiyle Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2

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Kablosuz kulaklığın verdiği konforu deneyimlemek isteyenler için harika bir öneriyle geldik. Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2, tam şarjda 20 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Böylece tüm gün aralıksız müzik dinleyebiliyorsunuz. Hüzmeleme teknolojisi bulunduran kulaklık, arama geldiği sırada arka plandaki gürültüleri engelleyerek daha verimli görüşmeler yapmanıza olanak sağlıyor. Kablosuz özelliğiyle rahatlık vadeden cihazın kapasitif kulak içi algılama fonksiyonuyla kulaklıklarınızı çıkardığınızda müziği durdurabiliyor, taktığınızda ise yeniden oynatmaya başlayabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 ile cihazınızla hızlıca bağlantı kurarak sınırsız müzik keyfini doyasıya çıkarabiliyorsunuz.

2. Kaliteli müzik için Urbanears Plattan II Bt Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık

Geldik sıradaki müzik kulaklığı önerisine! Urbanears Plattan II Bt Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık, kaliteli müzik kulaklığı arayanların kesinlikle göz atması gereken modellerden biri. 3D esnek yapıya ve rahat kulaklık yastıklarına sahip ürünü, katlanabilir olması sayesinde dilediğiniz her yere taşıyabiliyorsunuz. Cihazın gövdesinde bulunan dahili mikrofon ve kontrol tuşu sayesinde hem gelen aramaları yanıtlayabilir hem dinlediğiniz müziği telefonunuza ihtiyaç duymadan değiştirebilirsiniz. ZoundPlug fonksiyonuyla tek ses kaynağından gelen sesi birden fazla kulaklık ile dinleme kolaylığı sunarak büyük bir avantaj oluşturuyor. Ürünün gelişmiş bataryası 30 saate kadar dinleme imkânı tanıyor.

3. JBL Tune 510BT Multi Connect Kablosuz Kulaklık ile kablo derdinden kurtulun

Gününüzü müziksiz geçiremiyorsanız JBL Tune 510BT Multi Connect Kablosuz Kulaklık'a mutlaka şans vermelisiniz. En iyi müzik kulaklığı markası unvanını koruyan JBL, benzersiz bir ses deneyimi sunan bu modeliyle müzik tutkunlarının karşısına çıkıyor. Ürün; Bluetooth teknolojisiyle cihazlarınızla hızlıca bağlantı kurabiliyor, USB-C şarj kablosuyla sadece 5 dakikalık şarj ile 2 saat boyunca istediğiniz müziği dinlemenize yardımcı oluyor. Kulaklığın Multi Connect fonksiyonuyla iki cihaza aynı anda bağlı kalabiliyorsunuz. Bu sayede bir cihazınızdan arama geldiğinde hızlıca ona geçiş yaparak görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Görüşme bittiğinde ilk cihaz ile otomatik olarak bağlantı kurarak müzik keyfinize devam edebiliyorsunuz.

4. Şık tasarımıyla göz dolduran Lenovo Lp1 Livepods Kablosuz Kulaklık

En iyi kablosuz müzik kulaklığı yorumlarında sıkça tavsiye edilen Lenovo Lp1 Livepods Kablosuz Kulaklık, Android ve iOS işletim sistemli telefonlar ile uyumlu çalışıyor. Hem tasarım hem donanım açısından çıtayı yükselten ürün, dinleme tecrübenizi bambaşka bir boyuta taşıyor. Bluetooth 5.0 ile bağlantı kuruyor, batarya ömrü ve iletilen ses kalitesi konusunda kendini gösteriyor. 10 mm'lik ses sürücüsüne sahip ürün, kanal içi formuyla seslerdeki bütün ayrıntıları işitmenizi sağlıyor ve arka plandaki sesleri izole etmede oldukça başarılı bulunuyor. IPX4 sertifikalı kulaklığı yağmurlu havalarda gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Tam şarjla 3,5 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz.

5. Kablolu kulaklıktan vazgeçemeyenlere Sony MDR-XB55AP Extra Bass Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık

Kablolu müzik kulaklığı arıyorsanız Sony MDR-XB55AP Extra Bass Mikrofonlu Kulak İçi Kulaklık en iyiler arasında yer alıyor. 12 mm ses sürücüleriyle tasarlanan cihaz, yüksek ses düzeylerinde kaliteyi bozmadan güçlü ses sunuyor. Kompakt ve ufak tasarıma sahip ürün; bununla da kalmıyor, 12 mm ses sürücülerini 112 dB/mW hassasiyetle birleştiriyor. Kablo üzerinde yer alan mikrofon ve kumanda yardımıyla gelen tüm aramaları tek tuşla yanıtlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte dinlediğiniz parçaları değiştirebiliyorsunuz. Cihaz, Powered Bass Duct++ teknolojisiyle derin ve güçlü bas sunuyor. Ürünün 4 farklı boyutta kulaklık başlığı bulundurduğunu da belirtmek gerekiyor.

6. En iyi müzik dinleme kulaklığı listesinde ilk sırada: Apple AirPods Pro

Müzik tutkunlarının beklentisini en iyi şekilde karşılayan Apple AirPods Pro, en iyi müzik kulaklığı 2021 listesinin başında geliyor. Ürün, kulak şeklinize ve kulaklık uçlarının yerleşimine göre kolayca adapte oluyor. Aktif gürültü engelleme özelliğiyle dış dünyayı sessize alarak ses kalitesini fark edilir şekilde artırıyor. Üç farklı boyuttaki silikon ucu bulunan kulaklık, kulaklık ucunun size uygun olup olmadığına yönelik analizler yapıyor. Bluetooth 5.0 desteğiyle çalışan ürün, 10 m uzaklık mesafesinde bile kesintisiz ses sunuyor. Kulaklığın topuzlarına yerleştirilen yassı yüzeylere hafifçe bastırarak aramaları yanıtlayabiliyor; müzik durdurma, oynatma, değiştirme işlemlerini yapabiliyorsunuz.

7. Farklı tasarım ve maksimum performans isteyenlere: Wave Sounds Wave Mini Mint Bluetooth Kulaklık

Hem rengi hem muadillere göre farklı tasarımıyla dikkat çeken Wave Sounds Wave Mini Mint Bluetooth Kulaklık, Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Telefonunuz hangi marka olursa olsun ona uyum sağlayabilen cihaz, dayanıklı şarj kutusu ve kulaklıklarıyla 10 m mesafede dahi bağlantı kurmaya devam ediyor. Ürünün ufak boyutu sizi korkutmasın çünkü kulaktan düşmeyen yapısıyla gün boyu kulağınızda olsa bile sorun yaratmıyor. Yaklaşık 50 dakikada şarj olan cihazı 4 saate kadar yeniden şarj etmenize gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. Suya, toza ve darbeye karşı dayanıklı olması ise ürünün öne çıkan özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

8. Yüksek ses kalitesiyle: Beats Fit Pro

Modern ve havalı tasarımıyla beğenileri üzerinde toplayan Beats Fit Pro, muadillerinden geri kalmayan kullanışlı ve fiyatına değecek özellikleriyle aldığınıza pişman olmayacağınız ürünlerden biri. Bu model, kablosuz olduğu için herhangi bir müzik kulaklığı kablosu bulundurmuyor. 4 farklı renk seçeneğine sahip kulaklık, esnek kanat uçlarıyla gün boyu kulağınızda kalıyor. Gürültü önleme fonksiyonuyla dışarıdaki seslerden kendinizi bağımsız kılabileceğiniz cihaz, iki farklı ses moduyla hangi sesleri duyacağınıza karar verme yetkisini size bırakıyor. Ürünün Android için geliştirilen Beats uygulamasıyla batarya, müzik kontrolü, güncelleme gibi işlemleri yapabiliyorsunuz. iOS ve Android telefonlarınızla rahatlıkla bağlantı kurabiliyorsunuz.

9. Tam donanımlı kulaklık için bütçe ayıranlara özel: Bose QuietComfort 45 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Diğer modellere göre bir tık cep yakan ürün, kulaklığa yatırım yapmak isteyenler ve aldığı ürünü uzun yıllar boyunca kullanmak isteyenler için harika bir seçenek. Bose QuietComfort 45 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, geleneksel kablolu kulak üstü modellerden ayrılıyor. Gürültü giderme işlevine sahip cihaz; kaliteli, canlı ve net sesler ile sizi baş başa bırakıyor. Gürültüyü tamamen yok etmek için ürünün Sessizlik Modu'nu veya dışarıdaki seslere karşı duyarlı olmak için Farkındalık Modu'nu açmanız yeterli oluyor. Tek şarjda 24 saat dinleme olanağı sunarak üstün avantaj sağlıyor. Bluetooth 5.1 desteğiyle 9.1 m menzilinde kesilmeyen ve kaliteli bir ses deneyimi yaşatıyor.

10. Philips TABH305BK/00 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık ile dışarıdaki seslerden kendinizi soyutlayın

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Fiyat-performans açısından kullanıcılarını oldukça tatmin eden Philips TABH305BK/00 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, Bluetooth bağlantısı sayesinde hareket hâlindeyken bile müziğin tadını çıkarmanıza destek oluyor. 32 mm hoparlör sürücüsüne sahip kulaklığın hacimli ve eşsiz baslarıyla müzikten maksimum verimi alabiliyor, aktif gürültü engelleyici özelliğiyle en yoğun seslerden bile etkilenmeden şarkıları dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Eğer tam sessizlik istiyorsanız ANC özelliğini aktif etmeniz yeterli oluyor. 2 saat şarj ile 18 saate kadar dayanan ürünü, katlanabilir tasarımıyla gittiğiniz her yere cebinizde veya çantanızda taşıyabiliyorsunuz.