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Kulak kirlerini temizlemek için mum kullandı! Kulağından çıkanlar şok etti

20.02.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulaklarımız sık sık kirlenebiliyor. Ancak işitme kaybına neden olmaması adına kulak kirini temizlerken dikkatli olmak gerekiyor. Kulak temizleme çubuğu gibi temizlik aletleri oldukça riskli olabiliyor. TikTok'ta kulağındaki kirleri temizlemek için kulak mumu kullanan bir kadın kulağından çıkanları göstererek herkesi şaşırttı.

Kulak kirlerini temizlemek için mum kullandı! Kulağından çıkanlar şok etti

Kulak mumu kullanarak kulak kiri temizlemek giderek artan uygulamalar arasında yer alıyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın kulağından çıkan kirleri göstererek kulak mumunun ne kadar başarılı sonuçlar sağladığını paylaştı.

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"Yani, bir süredir kulak kiri mumlarının gerçekten de kulak kirini kulağınızdan çekip çekmediğini merak ediyorum. Yani yakman gereken bir çizgi var. Çizgiyi unutmayayım diye üzerine biraz göz kalemi sürdüm. Kulağa tss tss tss tss tss gibi geliyor. Yine de oldukça iyi, sıcak değil, acıtmıyor. Sadece güzel çıtır çıtır. Ben, yolun yarısında, sadece üst yarının düşmesinden ve tüm saçımın yanmasından korkuyordum"

"BU KESİNLİKLE İĞRENÇ AMA TATMİN EDİCİ"

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Influencer kulaklarından çıkanları görmek için kullandığı tüpü açtı. "İşte karar: Bence hafif şey, eriyen balmumundan başka bir şey değil. Ama bence karanlık şey benim gerçek kulak kirim ve bu kesinlikle iğrenç ama aynı zamanda gerçekten tatmin edici."

KULLANAN BİRÇOK KİŞİ KULAK MUMUNDAN MEMNUN KALDIĞINI AÇIKLADI

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Bir kişi kulak mumu kullanımı hakkında, "Kulak ağrılarında basıncı hafifletmeye yardımcı oluyor. Bana yardımcı oldu" dedi. Bir başkası, "İki yıldır onları kullanıyorum çünkü sürekli kulak iltihabı alıyorum ve bu yüzden sürekli kulaklarımı temizlemek zorunda kalıyorum. Harika çalışıyorlar" dedi.

Ancak herkes aynı fikirde değildi. Biri, "Birincisi bu işe yaramıyor, ikincisi tehlikeli. Lütfen bunu yapma" dedi.

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