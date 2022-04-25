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Kullandıkça etkisini gözle görülür biçimde alıp bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

25.04.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildinizin ihtiyacına yönelik bakım rutini oluşturmaya hazır mısınız? Temiz içerikli, kaliteli gece ve gündüz bakım kremleriyle cilt tipinize uygun besleyici bir bakım uygulamanız mümkün. Eğer henüz nereden başlayıp hangi ürünleri tercih edeceğinizi bilmiyorsanız endişelenmeyin. Cildinize iyi bakacak, âdeta bağımlısı olacağınız, kaliteli ürünleri listeledik. İncelemeye ne dersiniz?

Kullandıkça etkisini gözle görülür biçimde alıp bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Şehir yaşantısı, stres ve hazır gıdalar vücut sağlığınızı etkilediği gibi cilt kalitenizi de düşürür. Olumsuz yaşam koşullarının getirdiği yıpratıcı etki cildinize yansıyarak bakımsız görünmenize neden olabilir. Erken yaşlanma, akne ve cansız cilt görünümü gibi etkilerin önüne geçerek daha sağlıklı görünmenizi sağlayacak adım ise özel bir cilt bakım rutini. Bu durumda cildinizi derinden besleyecek gece ve gündüz kremlerine ihtiyaç duyabilirsiniz. Doğru bakım kremleriyle soruna yönelik çözümler üreterek sağlıklı bir ışıltıya sahip olmak için yazımızı okumaya devam edin!

1. Nivea Canlandırıcı Gündüz Kremi ile cildiniz neme doysun

Kullandıkça etkisini gözle görülür biçimde alıp bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

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Nivea Canlandırıcı Gündüz Kremi, güçlü formülü ve yumuşak yapısıyla cildinize ihtiyacı olan nemi kazandırmayı vadeder. Normal ciltlerin çok seveceği ürün, 24 saat süren nemlendirici etkisiyle daha dolgun ve taze görünen cilt görünümü sunar. SPF 15 güneş koruması sayesinde zararlı ışınların cilt tabakasına etki etmesini de engeller. Ayrıca formülünde yer alan E vitamini, cilt hassasiyetini giderip iyileştirir. Lotus çiçeği ve manolya özü gibi etkili içerikler de barındıran ürün sayesinde günlük nem ihtiyacınızı karşılayarak beslenmiş bir cilde sahip olabilirsiniz.

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2. Seohwabi Whitening C+ Gece Kremi cilt lekeleriyle savaşır

Kullandıkça etkisini gözle görülür biçimde alıp bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Cilt lekeleriniz varsa bu ürün tam size göre! Seohwabi Whitening C+ Gece Kremi, cilt yüzeyindeki lekelerin yok olmasını sağlayarak daha duru bir görünüm yaratır. Aloe vera ve niasinamid içerdiği için ihtiyacınız olan bakımı sunan ürün, yoğun nem sağlarken cildinizde meydana gelen leke oluşumlarını da yok eder. Her kullanımda yüzünüzdeki aydınlık etkiyi daha belirgin bir şekilde görebilir, oluşabilecek lekelerin önüne geçebilirsiniz. Düzenli kullanım ile kısa sürede muhteşem görünen cilde sahip olabilirsiniz. Gece yatmadan önce temizlenmiş yüzünüze bir miktar uygulayarak kullanabilirsiniz.

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3. L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Gündüz Bakım Kremi yaşlanma belirtilerine karşı etkili

Kullandıkça etkisini gözle görülür biçimde alıp bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

L'Oréal Paris Revitalift Lazer X3 Gündüz Bakım Kremi, 40 yaş ve üzeri kişilerin kullanımına uygun bir ürün. Yaşlanma belirtilerini en aza indirmeyi hedefleyen konsantre formülüyle daha yoğun bakım sunar. Hızlı nüfuz eden, ilk sürdüğünüz anda bile etkisini gösteren gündüz bakım kremi sayesinde bir aylık kullanımda gözle görülür farklılık deneyimlemeniz mümkün. İçerisinde yer alan hyalüronik asit sayesinde ihtiyacınız olan nemi anında sağlayabilir, cilt dokusunu düzeltici, sıkılaştırıcı ve toparlayıcı etki sunan Pro-Xylane ile daha genç görünen cilde sahip olabilirsiniz.

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4. Abtira Garden Nemlendirici Canlandırıcı Gece Kremi sayesinde uyurken bile cildinizi besleyebilirsiniz

Kullandıkça etkisini gözle görülür biçimde alıp bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Abtira Garden Nemlendirici Canlandırıcı Gece Kremi, canlı ve aydınlık cilt görünümü arayanların mutlaka denemesi gereken ürünler arasında yer alır. Neroli suyu, aloe vera suyu, karite yağı, E vitamini, hyalüronik asit ve AHA asitleriyle zenginleştirilmiş formülüyle cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlar. AHA asitleri sayesinde peeling etkisi de yaratan gece kremi, cildinizi yenileyerek leke ve renk eşitsizliklerini giderir. Gücünü meyve özlerinden alarak canlılık ve nem kazandıran krem sayesinde yaşlanma belirtilerini azaltabilir, daha genç görünüm kazanarak ışıl ışıl parlayabilirsiniz.

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5. L'Oréal Paris Mucizevi Yağ Cilt Güzelleştirici Gece Bakım Kremi gücünü doğal yağlardan alır

Kullandıkça etkisini gözle görülür biçimde alıp bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Doğal yağların muhteşem etkisini cildinizde hissetmek ister misiniz? L'Oréal Paris Mucizevi Yağ Cilt Güzelleştirici Gece Bakım Kremi, şehir yaşantısının cildinizde yarattığı olumsuzlukları engelleyerek güne daha dinç ve berrak bir ciltle uyanmanızı sağlar. Lavanta, biberiye, kuşburnu yağlarının besleyiciliğini, argan yağı ve arı sütü ile birleştirerek etkili bakım sunan ürünü gece rutininize ekleyebilirsiniz. Maske dokusuna sahip krem, etkili bakım sunarak muhteşem bir cilde sahip olmanızı sağlar. Yoğun formülü sayesinde cildinizi mat dokusundan kurtararak daha canlı ve ışıl ışıl görünüme kavuşabilirsiniz.

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6. Iva Natura Canlandırıcı Gece Kremi ile doğanın gücünü hissedin

Kullandıkça etkisini gözle görülür biçimde alıp bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Gücünü doğadan alan bir diğer ürün ise Iva Natura Canlandırıcı Gece Kremi. Organik sertifikaya sahip gece kreminde limon otu ve ölmez çiçek özünün yanı sıra zeytinyağı, aloe vera suyu, gül suyu gibi besleyici içerikler de yer alır. Ölmez çiçek özü, sivilce ve aknelere karşı iyileştirici etki sunarken cildinizi canlandırarak yeniler. Aloe vera ve gül suyu ise cildinizi yatıştırarak kaybettiği nemi geri kazanmasını sağlar. Gece rutininizin vazgeçilmezi olacak ürün doğal içerikli, hipoalerjenik ve organik olduğu için gönül rahatlığıyla kullanabilir, doğanın ışıltısını teninizde hissedebilirsiniz.

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7. Nivea Face Hyalüron Cellular Filler Gündüz Kremi yaşlanma belirtilerini önler

Kullandıkça etkisini gözle görülür biçimde alıp bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

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Nivea Face Hyalüron Cellular Filler Gündüz Kremi yaşlanma belirtilerini engellerken güneşin cildinizde yaratacağı olumsuz etkileri de azaltır. İçerisinde yer alan SPF 30 güneş koruması sayesinde UVA ve UBV ışınlarına karşı cildinizi koruyan gündüz kremi, besleyici içerikleri ile cildinizin elastikiyetini de arttırır. Hyalüronik asit içeriği hem cildin nem ihtiyacını karşılar hem kolajen üretimini destekler. Böylece ince kırışıklıkları giderip daha dolgun bir görünüm yaratır. Düzenli kullanımda daha genç bir cilt vadeden ürün sayesinde tüm gün canlı ve bakımlı görünen cilde sahip olabilirsiniz.

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8. Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Gündüz Kremi güçlü bakım sunar

Kullandıkça etkisini gözle görülür biçimde alıp bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Gündüz kullanabileceğiniz leke giderici bakım ürünleri arasında yer alan Caudalie Vinoperfect Leke Karşıtı Gündüz Kremi, viniferine içeriğiyle öne çıkar. Caudalie laboratuvarlarında geliştirilen leke karşıtı içerik, asma yapraklarının öz suyundan elde edilir. Melanin üretimini kontrol ederek leke oluşumunun önüne geçen özel içeriği ile leke sorunlarından kurtulmanıza yardım eder. Viniferine maddesini niasinamid ile destekleyen krem, cildinize anında etki ederek daha aydınlık, ışıltılı ve eşitlenmiş bir cilt görünümü sunar. Yağsız formülü sayesinde ağırlık yapmayan ürünü bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz!

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9. Ziaja Manuka Özlü Peeling Etkili Gece Kremi hafif dokusuyla yenileyici bir etki sağlar

Kullandıkça etkisini gözle görülür biçimde alıp bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Sivilceli ve akneli ciltlerin çok seveceği manuka ağacı özü içeren Ziaja Manuka Özlü Peeling Etkili Gece Kremi, nazik peeling etkisi sayesinde yenilenmiş cilt görünümü vadeder. İçeriğinde yer alan %3 oranındaki badem asidi ile nazik bir soyma işlemi gerçekleştirerek cildinizin leke ve izlerden kurtulmasını sağlar. Yüzünüzü tahriş etmeden yenileyen bakım kremi, çinko desteği sayesinde cildinizi besler. Temizlenmiş cildinize ince bir katman şeklinde uygulayarak kullanabilirsiniz. Güneş lekeleri, sivilce izleri ve geniş gözenek görünümünden kurtulabilir, ışıldayan cildinize "Merhaba!" diyebilirsiniz.

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10. Ziaja Safran Gündüz Kremi olgun ciltlerin vazgeçilmezi olacak

Kullandıkça etkisini gözle görülür biçimde alıp bağımlısı olacağınız gece gündüz bakım kremleri

Özellikle olgun ciltler için etkili ve doğru bir cilt bakım rutini oluşturmak önemli. Ziaja Safran Gündüz Kremi, kolajen artırımını destekleyen formülü sayesinde yaşlanma belirtilerini yavaşlatarak daha canlı görünen cilde sahip olmanızı sağlar. Cildinizi neme doyururken cilt dokusunu da düzelten ürün, zengin içeriğiyle epidermis tabakasına kadar inerek yenileyici ve besleyici etki sunar. Tüm cilt tiplerinin severek kullanacağı ürünün içerisinde kırmızı ve altın safran, kolajen peptitler, hyalüronik asit yer alır. Etkili formülüyle aydınlık ve pürüzsüz cilt vadeden kremi her gün uygulayarak daha genç görünen cilde sahip olabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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