Kullanıcılar dikkat! Google, Play Store'dan kaldırıyor

Google, Google Play Store'daki Filmler ve TV bölümünün fişini çekiyor. Bu kritik kararın duyurusu geçtiğimiz günlerde yapıldı.

FİLMLER VE TV İÇİN TEK ADRES ORASI OLACAK

Şirket, duyuruda, mağazadaki Filmler ve TV bölümünün yakında Google Play Store'dan kaldırılacağını ve Google TV uygulamasının ileride film satın almak, kiralamak ve izlemek için tek adres olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Filmler ve TV bölümü Mayıs 2022'de Google Play'den ayrılacak. Satın aldığınız içerik Google TV uygulamasından erişilebilir olmaya devam edecek.

Google yalnızca Filmler ve TV sekmesini kaldıracak. Yine de Play Store'dan kitap satın alabileceksiniz.

Google, bu kararın kullanıcıların satın alma ve kiralama deneyimini etkilemeyeceğini belirtiyor.

Bu bölümün Google Play Store'dan kaldırılması büyük bir sürpriz değil. Google, son yıllarda Play Filmler ve TV markasını yavaş yavaş kullanımdan kaldırıyor.

