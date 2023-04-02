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  4. Kumar borcu deniyordu ama gerçek nedeni ortaya çıktı! Elazığ'da 5 kişiyi katleden öğretmenle ilgili yeni detaylar

Kumar borcu deniyordu ama gerçek nedeni ortaya çıktı! Elazığ'da 5 kişiyi katleden öğretmenle ilgili yeni detaylar

02.04.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da aile üyesi 5 kişiyi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar eden öğretmen Hüseyin Fırat'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde ailesi ile kavga ettiği ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Kumar borcu deniyordu ama gerçek nedeni ortaya çıktı! Elazığ'da 5 kişiyi katleden öğretmenle ilgili yeni detaylar

Elazığ'daki kan donduran olay, 31 Mart'ta Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğal gaz kaçağı ihbarı sonrası adrese giden ekipler, 6 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Cesetlerde, saçma izlerine rastlandı. Ölen kişilerin Hüseyin Fırat (30), babası Cumali (79), annesi Zeynep (69), ağabeyleri Yusuf (40) ve Mesut (38) ile ablası Remziye Fırat (50) olduğu belirlendi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Cenazeler, asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

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YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Çalışma başlatan polis, Hüseyin Fırat'ın aile üyelerini pompalı tüfekle öldürdükten sonra yaşamına son verdiğini tespit etti.

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KRİPTO BORSASINDA PARA KAYBETMİŞ

Öğretmen Hüseyin Fırat'ın kripto borsasında para kaybettiği, borç istemek için gittiği evde aile üyeleri ile kavga ettiği, ardından olayın yaşandığı ortaya çıktı.

Ailesini katledip intihar etmişti! Kan donduran olayın nedeni ortaya çıktı Ailesini katledip intihar etmişti! Kan donduran olayın nedeni ortaya çıktı

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)

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