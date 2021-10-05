Kupkuru ciltlere hayat vererek yumuşacık yapan vücut nemlendiricileri/losyonlar

Yağ bezeleri cildi yeteri kadar nemlendiremezse cilt kurur, pul pul olur, dökülmeye başlar. Cildin kurumasının tek bir nedeni yok. Doğuştan da gelebilir, sonradan da cilt nem dengesini kaybedebilir. Kuru ciltlerin en büyük sorunu cildin yeteri kadar yağ dokusuna sahip olmamasından dolayı elastikiyetini çabuk kaybetmesi ve sonucunda da kırışıklıkların erken yaşlarda oluşmasıdır. Doğru nemlendiricilerle cildinizi besleyerek kuruluğun sorunlarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Anında nemlendirerek rahatlatır

Aşırı kuruluktan cildiniz üzerinde oluşan şu kılcal çatlaklar canınızı yakmaya başladıysa anında nemlendirme etkisi olan kuru ciltler için Bioderma Atoderm Cream'le rahatlayabilirsiniz. Yumuşak dokusuyla cildinize anında işleyen krem pompalı şişesiyle de kullanım kolaylığı sağlar. Sürdüğünüz andan itibaren yarattığı farkı hissedebilirsiniz. Duştan hemen sonra temizlenmiş cildinize uygulayabilirsiniz. Korkmayın, gözenekleri tıkamaz. Cildiniz daha fazlasını istiyorsa günde iki kere kullanabilirsiniz. Bioderma Atoderm Cream'in çalışma mantığını da anlatalım: Cildinizi gereğinden fazla nemlendirmek yerine kendisini nasıl koruyacağını öğretir. Düzenli kullanımda kısa süre içinde yarattığı farka şaşıracaksınız.

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Kurumuş yaprakları bile yeşertir

Bir kuru cilt var, bir de çok kuru cilt var! Sizinki hangisi? Dileriz ikincisi değildir. İkincisi de olsa artık canınızı sıkmanıza gerek kalmadı CeraVe nemlendirici losyon, kontrollü salınım teknolojisiyle gün boyu cildinin nemli kalmasına yardım eder. Kontrollü salınım teknolojisini merak ettiniz, değil mi? Çok basit! Losyonu oluşturan aktif bileşenler, uzun süre cilt üzerinde kalarak nemlendirme işlevini sürdürürler. Gözenekleri tıkamadığı için sivilce, siyah nokta sıkıntısı da yaşamazsınız. Ha bir de için de hyalüronik asit var, artık ne olduğunu hepimiz öğrenmiş olmalıyız.

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Bekletmeden nemlendirir

Cilt yüzeyindeki yağlar cildin dengesini korumaya yardımcı olurlar. Eksiklikleri de fazlalıkları da bu dengeyi bozar. Neutrogena Hydro Boost vücut losyonu, kuru ciltlerde eksik olan nemi cilde vererek kuruluk hissini giderir. Gelelim Hydro Boost'un avantajına: Cildin üzerinde katman oluşturup korumak yerine içeriden nemlendirerek cilt bariyerini güçlendirir ve içeriden dışarıya doğru nem dengesini sağlar. Tahmin edebileceğiniz gibi içler ve dışlar cilt katmanları oluyor. Ayrıca sürülür sürülmez emildiğinden kıyafetlerinizi giymek için beklemezsiniz ve leke sorunu yaşamazsınız.

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Hawaii'ye uçuyoruz

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Bütün yılı güneşin altında geçiren Hawaii kadınları, ciltlerini korumak için kukui bitkisinden yardım almışlar. Nesillerdir gelen bu güzellik mucizesinden, THE BODY SHOP Hawaiian Kukui vücut kremi ile siz de yararlanabilirsiniz. Güçlü nemlendirme özelliği olan kukui yağı içeren krem, cilde doğal elastik yapısını geri kazandırır. Işıltılı, yumuşak ve tazelenmiş bir tenin tadını çıkarırsınız. Günde bir kere tüm vücudunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz. THE BODY SHOP'un hayvanlar üzerinde deney yapmadığını ve formüllerini oluşturan malzemeleri yetiştikleri bölgelerden doğaya saygı duyarak topladıklarını bilmeniz, kremi daha çok sevmeniz için haklı nedenler arasında olabilir.

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24 saat boyunca kuruluğu unutun

Fas'ın sıvı altını argan yağı, antik çağların güzellik sırrı tatlı badem ve Afrika'dan gelen shea yağı üçlüsünü bir araya getiren Le Petit Marseillais'in nemlendirici vücut kremi; kurunun da ötesi ciltleri bile 24 saat boyunca rahatlatır. Bir miktar kremi elinize alın ve sürün. Kremin içeriğindeki yağların her biri tek başlarına bile yüksek nemlendirme kapasitesine sahip. Üçü bir araya gelince çıkaracakları işi bir düşünün. Cildin pH değeriyle uyumlu krem, hızlıca nüfuz eder ve yağlı bir etki bırakmaz. Kokusuna da bayılacaksınız!

Le Petit Marseillais nemlendirici vücut kremi bu adreste.

Beyaz misk ve zencefil kokularıyla

Şişesini bile yemek isteyeceğiniz Caudalie The Des Vignes Nourishing vücut losyonunun bir de kokusunu duysanız... Çin tıbbının 500 yıldır kullandığı ginkgo biloba özleri, cildi yenileyen üzüm çekirdeği yağı, esnekliği artıran boraj yağı ve dış etkilere karşı koruma sağlayan susam yağı... Hepsi bu losyonun içinde. Bunlar losyonun cildinize etki esen içerikleri ve gördüğünüz gibi nemlendirme kadar besleme, yenileme, koruma etkisi de çok yüksek. Bir de ruhunuza işleyen yanı var ki, beyaz misk ve zencefil kokuları ile losyonu sürdükçe sürmek isteyeceksiniz.

Nemlendirme etkisi kadar kokusundan da vazgeçemeyeceğiniz losyonu satın almak için tıklayın.

Bilinen en büyük mucize, bal

Yüz bakımında balın türlü türlü uygulamasını biliyoruz, ne de olsa kendisi dünyanın bize sunduğu en büyük mucizelerden birisi. Nemlendirir, besler, bakar, onarır, iyileştirir... Balın yaptıklarını saymaya kalksak bitmez. Vücudunuza baştan aşağı bal süremeyeceğinizi düşünerek bal özlü losyon arayıp bulduk. Nuxe Reve De Miel, ipeksi dokusuyla kolay sürülür ve etkisini 48 saat boyunca korur. Sadece kuru değil, hassas ciltler için de uygundur. Losyonun tek aktif ana maddesi bal değil, balın en yakın en yakın arkadaşı badem de cildinizi beslemek için formüle eklenmiş.

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Kadife gibi bir cilt hayal değil

Organique Keçi Sütü & Liçi Nemlendirici Vücut Yağını incelemek için hazır mısınız? İçeriğindeki shea yağı cildi besler, korur, nemlendirir. Keçi sütü proteinleri ve liçi meyvesinden elde edilen özler cildi korurken pürüzsüz görünümünü geri kazandırır. Durun, daha bitmedi! Doğrudan cildin üst dokusuna etki eden bal mumu ve yaşlanma etkilerini azaltan inci özlerini atlamışız. Evet şimdi siz ne düşünüyorsunuz, bizce kuru cildiniz birkaç kullanım sonrasında kadifeden de yumuşak olacak. İçeriğinde zararlı katkı maddesi olmayan kremi hassas ciltliler bile güvenle kullanabilir.

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Kuruluğun etkilerini yatıştırır

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Kuru ciltleri rahatlatmak için gerginlik hissini gidermek gerekir, kullandığınız losyonun bu özelliği yoksa losyon fıçısına da düşseniz işe yaramaz. Çok kuru ciltlerin rahatsızlıklarını onarmak için tasarlanmış Nivea Repair & Care, cilt mikrobiyomu dengesini iyileştirir. Cilt mikrobiyomu, cildin sağlığını ve güzelliğini koruyan doğal bakterilerin oluşturduğu bir katman gibi düşünülebilir. Bu katman ne kadar güçlü olursa kuru cildinizin yaşatacağı sorunlar da o kadar azalır. Nivea Repair & Care'i düzenli kullanmaya başladığınızda etkisinin zamanla 72 saate kadar uzadığını deneyimleyebilirsiniz. Nemi hapseden lipitler ve bakım yağları cildin neminin buharlaşarak kaybolmasını engeller.

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Cildinize ışıltısını geri verin

Cildinizin kuru olması ya da zamanla kuruması ışıltısının da olmadığı anlamına gelir. Oysaki kendi ışığını saçmayı başaran bir cilt, en güzel makyajınızdır. Jeuvenile Shea Butter yoğun nemlendirici vücut losyonu, shea ve kakao yağlarıyla aradığınız ışıltıyı geri verir. Önce kuruluğu giderir, ardından tekrar oluşmasını önler, cilt bariyerini güçlendirir. Dirsek, diz ve topuk gibi vücudunuzun sertleşmeye meyilli bölgelerini bile yumuşatır. Etkisini daha iyi göstermesi için duştan sonra kullanmanızı öneririz. Losyon cildiniz tarafından hemen emileceği için yağlı bir his bırakmaz.

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