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Kur'an kursunda 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasına 188 yıl hapis istemi

21.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de bulunan yatılı kur'an kursunda kadrosuz belletmen olarak görev yapan F.Ö., 4 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, suçlamaları reddederek çocukların kendisine tuzak kurduğunu öne sürdü. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 4 çocuğa karşı, "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 107 yıldan 188 yıl 6 aya kadar hapsini istedi.

Kur'an kursunda 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasına 188 yıl hapis istemi

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık F.Ö., mağdur çocuklar ve mağdur çocukların aileleri ile avukatları hazır bulundu.10-13 yaşlarında olan çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan F.Ö. savunmasında, "Bana tuzak kuruldu. Saf bir insanım. Benim saf halimi kullandılar. Bazen disiplinli davrandım. B.K., okulda kendinden küçük çocukları dövüyordu. E.M.Ç. de aynı şekilde davranırdı. Ben de diğer çocukları korumak için kendilerine vuruyordum. Kavga etmesinler diye bunu yapıyordum. Hatta bir keresinde, B.K., kendinden küçük bir hafıza yumruk atmıştı. Bunun üzerine ben de ayakkabı çekeceği ile B.K.’nın ellerine vurdum. Çekecek kırılmıştı. Yine bir gün A.A.O., yaramazlık yapmıştı. Ben de kendisine vurdum. Bu sırada yüzünü duvara çarptı. S.Y.A.’ye hiç vurmadım. Ben mağdurlara arkadan sarılıp taciz etmedim. Ben çocuklar gürültü yaptıkları ve kavga ettikleri zaman, kendilerine terlikle vurduğumu kabul ediyorum" dedi.

"DİYANETE BAĞLI OLMASINA RAĞMEN RESMİ OLARAK ÇALIŞMIYOR"

Mahkemede, sanıktan şikayetçi olduğunu belirten mağdur çocuklardan E.M.Ç.’nin annesi Z.Ç., "Oğlum E.M.Ç. bu olay nedeniyle psikolojik olarak ciddi bir şekilde travma yaşamıştır, tedavi görmüştür. En ağır cezaya almasını istiyorum. Ayrıca kurs müdüründen de şikayetçiyim. Kendisi eşimi arayıp, 'Karşı taraf sizin peşinizde' diyerek ortalığı karıştırıyor. Kendisi de sorumlu olduğu için örtbas etmek istiyor. Olay ilk duyulduğunda eşimi arayarak şikayetçi olmaması için baskı yapmış ve ikna etmişti. Olaya ben müdahale ettim ve şikayetimi devam ettirdim. Kursa gittiğimde oğlumla da yüz yüze görüştüm. Bana o zaman diğer arkadaşlarıyla da görüştüğünü, onlara yapılıp yapılmadığını sorduğunu söyledi ve onlarda yapıldığını söyleyince, olay ortaya çıktı. Ayrıca sanığın görevli olduğu yer Diyanet’e bağlı olmasına rağmen sanığı burada resmi olarak çalıştırmak üzere almayıp dışarıdan, kendi aralarında getirip görev vermişler. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Mahkemede, şikayetçi olup olmadıkları sorulan mağdur ailelerinden ikisi şikayetçi olurken, diğer iki mağdur çocuğun babaları şikayetçi olmadıklarını ve konuyu kapatmak istediklerini söyledi.

SINIFLARDA VE OYUN ODALARINDA ÇOCUKLARI TACİZ ETTİĞİ ANLATILDI

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, F.Ö.'nün, 23 Şubat 2021’den itibaren eğitime açılan kur'an kursunda mağdur çocukların eğitiminden sorumlu olduğu, kursun açıldığı tarihten itibaren sınıflarda ve oyun odalarında mağdur çocukları taciz ettiği ve bu tacizin, 18 Mayıs’a kadar devam ettiği anlatıldı.

188 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık F. Ö.’nün, 4 çocuğa karşı, "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "Kasten yaralama" suçlarını işlediği gerekçesiyle 107 yıldan 188 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Mahkeme, sanık ile avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Sarıyer'de bir camiye bağlı yatılı kur'an kursunda belletmen olarak görev yapan şüpheli F.Ö. tarafından A.A.O.(11), B.K.(11), E.M.Ç.(10) ve S.Y.A.(13) isimli 4 erkek çocuğa 23 Şubat ve 18 Mayıs 2021 tarihleri arasında cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca iddianamede, şüphelinin sistematik bir şekilde eliyle, terlik, ayakkabı çekeceği, kaşık gibi sert cisimlerle çocukların vücutlarının değişik bölgelerine vurmak suretiyle mağdur çocukların psikolojisi ve ruh sağlığı üzerinde tahrip edici eylemlerde bulunduğu iddia edildi. İddianamede, şüphelinin çocuklara yaşananları kimseye anlatmamalarını istediği kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli F.Ö.’nün mağdur çocuklar A.A.O., B.K., E.M.Ç. ve S.Y.A’ ya karşı 4 kez "Çocuğun zincirleme olarak cinsel istismarı" ve "Çocuğa karşı eziyet" suçlarını işlediği iddiasıyla toplamda 74 yıldan 171 yıla kadar cezalandırılması isteniyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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