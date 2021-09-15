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Kuraklık sorununa 'yerli' çözüm! "Yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutulmasını sağlıyor"

15.09.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel iklimdeki değişiklikler Kuzey Ege'nin zeytinliklerini de vurdu. Kuraklıktan olumsuz etkilenen bölgede su sorunu ile ilgili farklı çözümler aranıyor. Konu ile ilgili öneride bulunan Dr. Mücahit Kıvrak, yerli türlerin su ihtiyacının daha az olduğuna işaret ederek, “Yerli çeşitlere daha çok önem vermeliyiz" dedi.

Kuraklık sorununa 'yerli' çözüm! "Yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutulmasını sağlıyor"

Küresel ısınmanın etkileri bütün dünyada görülmeye devam ederken, Kuzey Ege’de kuraklık zeytinlikleri olumsuz etkiliyor. Sıcak rüzgârlar ile kuraklığın yaz boyunca etkili olduğunu ifade eden Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, “Bu sene temmuz ayında fön rüzgârları ile beraber sıcak hava dalgası hem Ege, hem de Akdeniz bölgesinde etkili oldu. Zeytinlerde ciddi su sıkıntısı baş gösterdi” dedi.

HEM SÜRÜNGENLERE HEM YAPRAKLARA ETKİ EDİYOR

Kıvrak, “Kuraklık zeytinlerde tanenin küçülmesine, yağ veriminin azalmasına sebep oluyor. Bu aynı zamanda 1 sene sonraki zeytin ağacını hem sürgünlerine, hem de yapraklarına etki ediyor. Bu noktada barajlarda boşalma var. Hem Ege, hem de Akdeniz bölgesinde kuraklık var. Yer altı sularına yüklenildi. Yer altı suları stratejik sudur. Bu yüzden yer altı sularına yüklenmek sıkıntılı sonuçlar doğurabilir. Hem tarım, hem de Devlet Su İşleri bir arada, bundan sonraki süreçte sulu havzalarda dahil olmak üzere daha az su isteyen çeşitler dikmek zorundayız. Ekimini gerçekleştirmek zorundayız. Ülkemizde çok popüler olan yurt dışından gelen bazı çeşitler çok ciddi su istemekte, bundan sonraki süreçte yerli çeşitlere daha çok önem vermeliyiz” dedi.

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ORGANİK MADDE MİKTARININ ARTMASI SU TUTULUMUNU ARTTIRIYOR"

Kıvrak, “Üreticilerimiz hasattan sonra organik madde miktarlarını arttırabilirler. Toprağın içerisinde 1 puan organik madde miktarının artması bir dekar arazide yağmur suyunun 25 ton daha fazla tutulmasını sağlıyor. Kaolin kilini mevsim geldiği zaman ağaçlara atabilirler. Daha az su isteyen çeşitlere yönelebilirler. Özellikle suyun topraktan kaçmasını engelleyici sürüm metodları veya hiç sürüme girmeden bu işlemleri gerçekleştirebilirler” dedi.

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İHA

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