Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Herkes o iki günü merak ediyor...

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Tüm Türkiye’nin gözü kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın önemli kararlar verebilir. Kurban Bayramı tatiline çok yakın bir tarihte 15 Temmuz'un da resmi tatil olması nedeniyle arada kalan 13 temmuz ve 14 temmuz tarihlerinin idari izin olarak karara bağlanması durumunda tatilin 9 güne çıkarılması gündemdeki yerini koruyor.

Kabinede ayrıca ekonomi başta olmak üzere iç ve dış politikaya ilişkin önemli konular görüşülecek.

İşte Kabine toplantısının gündemi ve karar alınması beklenen konular;

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Gözlerin çevrildiği haziran ayı son kabine toplantısının en önemli başlıklarından biri Kurban Bayramı tatili olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların beklentileri değerlendirerek alacağı karar sonrası "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusu cevabını bulacak.

13 – 14 TEMMUZ İDARİ İZİN SAYILIRSA KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK

Kurban Bayramı'nın normal şartlarda 4 gün olarak idrak edilmesine karşın Arefe gününün 8 Temmuz’a denk gelmesi ve bayramın son günü ile yine resmi tatil olan 15 Temmuz arasında sadece 2 günün olması gözleri 9 günlük tatil ihtimaline çevirdi. 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde memurların idari izinli olmasına yönelik bir karar çıkarsa bayram izni 9 güne çıkarılmış olacak.

Sabah'ın haberine göre; Kabinede turizm sektöründeki beklentilerin de değerlendirilmesi ile nihai karar alınacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunacak.

YUNANİSTAN TARAFINDAKİ PROVOKASYONLAR

Kabinede ayrıca Yunan Başbakan Miçotakis başta olmak üzere kurmayları ve askeri bazı figürlerin adalarla ilgili provokatif yaklaşımlarına karşı atılan adımlar değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ ADIMLAR VE ETKİLERİ

Ekonomi ve enflasyonla mücadele de yine kabine toplantısında masada olacak ve geçtiğimiz hafta altın, Dolar ve Euro başta olmak üzere dövize karşı TL'ye değer kazandıran BDDK hamlesinin etkileri ve bundan sonraki adımlar da değerlendirilecek. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bir sunum yapması bekleniyor.

MARMARİS'TEKİ YANGIN VE BÖLGEDEKİ TEDBİRLER

Kabine toplantısı Marmaris'te bir şahsın çıkardığı ve verilen yoğun mücadele ile kontrol altına alınan yangınla ilgili yapılan çalışmalar ve son durumla ilgili ilk andan itibaren bölgede olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin bilgilendirme yapması bekleniyor. Yine toplantıda bölgede riskli alanlarda alınan tedbirlerin de değerlendirmesi yapılacak.

Gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Haziran ayının son kabine toplantısı olacak.



