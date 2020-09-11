Kürkçü dükkanı: Ninja Twitch'e geri döndü!

Ninja oyun yayıncılığı alanında üst sıralarda yer alan bir isim. Zira, milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen Ninja ya da gerçek adıyla Tyler ''Ninja'' Brevins, Twitch'te yayıncılıkta yeni bir çağı başlattı ve oyun yayıncılığının sıradan bir iş olmadığını gösterdi. Bunu da Microsoft'a milyonlarca dolara patlayan Mixer transferi ile kanıtladı. Microsoft'un büyük umutlarla kullanıma sunduğu oyun yayın servisi Mixer'da yayıncılığına bir süre devam eden Ninja, Microsoft'un Mixer'ı Facebook Gaming'e devredeceğini açıkladıktan sonra yeni bir karar almak zorunda kaldı. Adına Fortnite'ta oyun içi kostümler dahi hazırlanan Ninja, yeni kararını sonunda verdi.

NİNJA TWİTCH'E GEÇTİ

Tyler ''Ninja'' Brevins, yuvasına geri döndü. Kimilerinin yorumlarıyla Twitch'teki yayınlarıyla bugünlerine gelen Ninja, Twitch'ten yayın yapmaya başladı. Ninja bunu ise Twitter hesabından yaptığı hoş bir paylaşımla açıkladı.

NİNJA DAHA FAZLA KAZANACAK İDDİASI

Twitch'teki Ninja hesabının halihazırda 15 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Ninja'nın Twitch'e geri dönmesiyle birlikte 10 milyon dolardan fazla kazanacağı, uzun vadeli bir anlaşmaya imza attığı iddia ediliyor. Fakat anlaşmanın detayları henüz belli değil. Ninja'nın takipçileri ise şimdilik bunu düşünmeyip, Ninja'nın yayınlarının tadını çıkartmakla meşgul.

