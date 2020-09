Kürkçü dükkanı: Ninja Twitch'e geri döndü!

Ninja oyun yayıncılığı alanında üst sıralarda yer alan bir isim. Zira, milyonlarca kişiyi peşinden sürükleyen Ninja ya da gerçek adıyla Tyler ''Ninja'' Brevins, Twitch'te yayıncılıkta yeni bir çağı başlattı ve oyun yayıncılığının sıradan bir iş olmadığını gösterdi. Bunu da Microsoft'a milyonlarca dolara patlayan Mixer transferi ile kanıtladı. Microsoft'un büyük umutlarla kullanıma sunduğu oyun yayın servisi Mixer'da yayıncılığına bir süre devam eden Ninja, Microsoft'un Mixer'ı Facebook Gaming'e devredeceğini açıkladıktan sonra yeni bir karar almak zorunda kaldı. Adına Fortnite'ta oyun içi kostümler dahi hazırlanan Ninja, yeni kararını sonunda verdi.

Tyler ''Ninja'' Brevins, yuvasına geri döndü. Kimilerinin yorumlarıyla Twitch'teki yayınlarıyla bugünlerine gelen Ninja, Twitch'ten yayın yapmaya başladı. Ninja bunu ise Twitter hesabından yaptığı hoş bir paylaşımla açıkladı.

A new chapter, only on @Twitch pic.twitter.com/cv2qFFFI0p