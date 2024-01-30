Kürsüye elindeki tablolarla geldi, çay ve hesabı dikkat çekti! CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken iddia: "Tayyip beyin sinirli telefonu ile geri çektiler"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Artan fiyatlar ve maaşlara yapılan zamlarla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel, 'simit ve çay hesabı' yaptı. Bir ailenin 3 öğün çay ve simit yetmesinin maliyetinin 11 bin 250 TL olduğunu savunan Özel, kürsüde gösterdiği tablolarla da dikkat çekti. DEM Parti ile yaptıkları görüşmeye de değinen Özel, "Bizim her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM Parti ile de o şekilde ilişkimiz var. Göz önünde buluştuk. Özgür Özel'in ve CHP'nin DEM Parti ile ilişkisi göz önünde neyse arkada da aynı şekildedir" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BİZİM DERDİMİZ PAZRADAKİ YANGINDIR"

Bizim derdimiz emeklilerin hesaplarına yatan aylıktır, bizim derdimiz cüzdandaki yangın pazardaki yangındır. Bizim derdimiz asgari ücretlinin geçim sıkıntısıdır. Biz Recep Tayyip Erdoğan'la onun üslubuyla değil, TÜİK'in rakamlarıyla bunları dile getirmenin peşindeyiz. TÜİK'in rakamları doğru değil ama farz edelim doğru olsun. Ama o rakamlarla bile durumun ne kadar içler acısı olduğu ortadadır. Bir ülkenin gelir adaletinin ne kadar doğru olduğunu TÜİK'in tablosundan anlayabilirsiniz.

"10 BİN TL'Yİ 27 SANİYEDE HARCIYORLAR"

Bir emekliye verdikleri 10 bin lirayı sarayda 27 saniyede harcıyorlar. Bir dakikada harcadıkları para da 23 bin lira. Bir buçuk asgari ücret neredeyse. CHP servete zengine düşman değildir ama gelir adaletini gözetir. Emekçi ocak ayına aldığı maaşı belirli vergi dilimleri nedeniyle kaybediyor kaybediyor. Biz DİSK'in talebini önemsiyoruz ve vergide adalet istiyoruz. Bu mücadele çok kıymetlidir. Yürekten alkışlıyoruz kendilerini.

ÇAY VE SİMİT HESABI YAPTI: AYLIK 11 BİN 250 BİN TL

Erdoğan yola çıkarken 'Benim hesabım simit çay hesabı başkasına bakmam' dedi. O güne baktığında verilen maaş simit çay hesabına göre 5 kişilik ailenin gelirinin yarısıydı. Bugün, Ankara'da bir tane simit 10 lira. Hafta içi 15 yaptılar, 'Seçime kadar yakarsın beni' demiş. 10 liraya geri aldılar. Tayyip beyin sinirli telefonu ile geri çektiler. Çay 15 lira toplam 25 lira. 5 kişilik bir ailenin 30 gün 3 öğünden 11 bin 250 lira oluyor. Tayyip bey hesap yaparken maaşın yarısını tutuyor diye 'Yazıklar olsun' diyordu. Şimdi en düşük emekli maaşı 10 bin lira.

Tayyip bey çay simide bakar çiftçi mazot kaç lira ona bakar. Seçimden bu yana benzin 19 liradan 40 liraya çıktı. Benzin çıktı mı zaten her şey zamlanır. Mazot 18 liraydı seçim günü bugün ise 42 lira.

Diğer taraftan bu sabah Devlet Bahçeli, dün akşam Recep Tayyip Erdoğan DEM DEM DEM dediler. DEM diyerek açlığa sefalete katlanın demenin hesabı var.

"MİLLETİN DERDİ DEM DEM DEĞİL ZAM ZAM"

Bizim her siyasi partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM Parti ile de o şekilde ilişkimiz var. Göz önünde buluştuk. Özgür Özel'in ve CHP'nin DEM Parti ile ilişkisi göz önünde neyse arkada da aynı şekildedir. Milletin derdi DEM DEM değil zam zam zam.

DEPREM FELAKETİNİN YILDÖNÜMÜ

Haftaya bütün parti yöneticilerimizle deprem bölgesinde olacağız. Bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu deprem 21 yıldır tek başına bir iktidarın hüküm sürdüğü bir ülkede yaşandı. Bütün yetkilerini tek başına kullanan yani mazereti olmayan bir iktidarın döneminde yaşandı. Kendisinden önceki iktidarı depreme tam hazırlık yapmadı, depremin üçüncü günü hala çadırda kalanlar var diye eleştirenlerin döneminde yaşandı.

-9-10 Şubat'ta yaptığı açıklamalarda Erdoğan 'Yıkılan tüm konutları 1 yıl içinde teslim edeceğiz' dedi. 650 bin konut ihtiyacı var 1 yıl içinde 319 bin konut inşa edeceğiz dedi. 1 yıl haftaya doluyor. 1 yılda temeli atılan konut sayısı 250, teslim edilen 47 köy evi var. Ama haftaya konut teslim edeceğini söylüyor. Gelecek hafta 46 bin teslim edecekmiş. Gerçekleşme oranı yüzde 7. Bu sözleri takip etmek bizim boynumuzun borcudur.

Bu evler yapılmayınca ne oluyor? 1,5 yaşında Doğa, İsacan ölüyor orada. Çadırda kimse kalmadı diyorlar, ölen şehidin bayrağını ailenin çadırına asıyorlar.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





