Kürtaj (küretaj) nedir? Nasıl yapılır?

Rahim içerisinde oluşan gebeliklerin sonlandırılması için kürtaj işlemi uygulanır. Alanında uzman doktorlar tarafından kısa sürede tamamlanan işlem hastane ya da klinik ortamlarda steril bir şekilde yapılır. Kürtajın bilinen amacının dışında çeşitli rahim rahatsızlıklarının giderilmesinde de rolü vardır. Kürtaj nedir, nasıl yapılır ve yasal mıdır gibi sıklıkla merak edilen soruları cevaplayalım. Kürtaj Nedir? Kürtaj çeşitli nedenlerle istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması işlemine verilen addır. Çeşitli prosedürle takip edilerek gerçekleştirilen işlem aynı zamanda gebelik sonrası oluşan kalıntıların alınması ya da ölü gebelikler için de uygulanır. Birçok insan tarafından yanlış bilinenin aksine dış gebeliği kürtaj yolu ile sonlandırmak mümkün değildir. İlaç tedavisi ya da ameliyat ile tedavi edilir. Kürtaj uygulaması için hastanın rahim ağzı genişletilerek metal bujilerle uzman doktorlar tarafından yapılmaktadır. İnce plastik kanül yardımıyla da rahim genişlemesine gerek kalmadan da kürtaj işlemi yapılabilir.

Kürtaj Yaptırmak Yasal Mıdır? Kürtaj belirli kurallarla yasallığı sınırlanan konulardan biridir. Kürtaj yasak mı sorusu sıklıkla sorulur. Öncelikle kürtaj işlemi yalnızca 10 haftalık gebeliklere kadar yasaldır. 10 haftadan büyük gebeliklerde yalnızca annenin hayatının tehlikeye girme durumu ya da bebeğin ciddi sağlık sorunları ile doğma ihtimali göz önüne alınarak kurul kararı verilir. 10 haftaya kadar olan sürecin doğru hesaplanabilmesi için son adet döneminin başlangıç günü dikkate alınır. Ultrason yolu ile doktor tarafından da teyit edilir. Kürtajı yaptıracak olan kişinin durumuna göre de, prosedürler değişiklik gösterir. 18 yaşından büyük ve evli kadınlar eşlerinin imzasını alarak kürtaj işlemlerini başlatabilirler. 18 yaşından büyük ve bekar kadınlar ise yalnızca kendi rızaları ile kürtaj olabilir. 15 ile 18 yaş arasında henüz reşit olmamış bireyler ise ailelerinin imzası ile gebelik sonlandırabilirler. 15 yaşından küçük bireylerde kimseye danışılmaksızın adli mercilere haber verilmeli ve gereken yasal takip yapılmalıdır.

İlaç Kullanımı İle Gebelik Sonlandırma Gebeliğin 7. haftasına kadar olan süreçte kürtaj kararı veren kişilere sunulan bir seçenektir. Doktor gözetiminde ve gerekli tahliller uygulandıktan sonra verilebilen bu hap, kişinin düşük yapmasını sağlar. Kan kaybına sebebiyet verdiğinden dolayı genellikle riskli bulunur ve tercih edilmez. Vakum Aspirasyon Kürtaj Yöntemi Kürtaj, alanında uzman hekimler tarafından yapılır. En yaygın ve bilinen yöntemi ise vakum aspirasyondur. Acısız oluşu ve kısa sürede tamamlanabilmesi ile bilinen bu yöntem, lokal yada genel anestezi ile yapılır. Kanül adı verilen ince plastik bir borunun rahim içerisine yerleştirilmesinin ardından vakum işlemi başlatılır. Vakumlama yöntemi ile rahim içi temizlenir, gebelik sonlanır. Kurşun kalemden daha ince olan alet sayesinde dikiş gerektiren bir durum oluşmaz. Ortalama 5-10 dakika süren işlem sonucunda rahatlıkla yürüyebilirsiniz. Küret adı verilen aletler ile kürtaj işlemi günümüzde normal durumlar için tercih edilmez. Küret denilen aletler metaldir ve ucunda genişleyen bir yer bulunur. Bu aletle rahim içi kazınarak temizlenir. Gerekli durumlarda tercih edilir ve vakum yöntemine kıyasla daha uzun sürebilir. Operasyon steril ortamda, temiz aletler kullanılarak yapılmalıdır, aksi takdirde operasyon sonrası çeşitli rahatsızlıklar görülebilir.

Vakum Aspirasyon Kürtaj Aşamaları Kürtaj nasıl yapılır sorusu birçok kişi tarafından merak edilir. İşleme uygunluğa karar verilmeden jinekolog tarafından muayene gerçekleştirilmelidir. Gebelik haftası ve hasta sağlık durumu kontrol edildikten sonra kürtaj işlemine engel bir durum yoksa operasyon başlatılabilir. Jinekolojik muayene masasına yerleşen hasta, öncelikle lokal ya da genel anestezi arasında seçim yapar. Lokal anestezi için rahim ağzına iğne ile anestezi uygulanılır. Genel anestezi isteyen kişilere ise damar yolu açılarak gerekli ilaç dozu verilir. Bu işlemi anestezi uzmanı yapar. Lokal anestezide yalnızca işlem yapılacak olan rahim ağzı uyuşturulurken, genel anestezide hasta tamamı ile derin bir uyku durumunda olur ve hiçbir şey hissetmez. İşlem bitiminde hasta uyandırılır. Vakum yöntemi kullanılarak gebelik sonlandırılır, genel anestezi uygulanmışsa 5-10 dakika sonra hasta uyandırılır. Lokal anestezi durumunda ise 5 dakika dinlenen hasta ayağa kalkabilir. İşlem sonrası 15-20 dakika dinlenip, günlük yaşantınıza dönebilirsiniz. İşlem sonrası rahim içerisi ultrason ile kontrol edilir. Hafif ağrılar birkaç gün sürebilir. Kürtaj sonrası kanama birkaç boyunca devam edebilir.