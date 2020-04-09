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Kuru saçlar için mucizevi bakım yöntemi! Hindistan cevizi yağı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Canlılığını kaybetmiş ve sağlıksız görünen kuru saçlar zaman zaman herkesin karşısına çıkan bir sorun olabiliyor. Özellikle kadınların karşılaştığı kuru saç sorunu nedeniyle kuruyarak kırılan saçları uçlarından kestirmek ve saç kremi kullanmak gibi çeşitli yöntemlere başvuruluyor. Evde yapacağınız maskeler ve dengeli beslenme programı sayesinde kuru saçlarınızı kolayca tedavi edebilirsiniz.

Kuru saçlar için mucizevi bakım yöntemi! Hindistan cevizi yağı...

Kuru saçlar hem kadınların hem de erkeklerin sıkça karşılaştığı bir sorun olarak karşımıza çıkar. Kurumuş saçların kırılmaya müsait, cansız görünümü çoğu zaman can sıkıcı olabilir. Kuruluğun nedeni her ne olursa olsun, kuru saçlar için her zaman makul bir çözüm var. Evdeki malzemeler ile yapabileceğiniz saç nemlendirici maskeler, organik içerikli şampuanlar ve ışıl işlemlerden bir süreliğine uzak durmak gibi atılacak adımlar sayesinde kuru saçlarınızı hızlıca tedavi edebilirsiniz.

KURU SAÇLARINIZA AVOKADO İLE BAKIM YAPIN

Evdeki malzemelerle yapacağınız saç maskeleri, kuru saçlar için hem pratik hem de sağlıklı bir seçenek. Avokado da omega 3 yağ asitleri, vitamin ve mineral yönünden zengin oluşu sayesinde kuru saçlara istenilen nemi kazandırmak için en ideal çözümlerin başında geliyor. Avokadolu saç maskesi için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

Olgunlaşmış 1 adet avokadonun yarısı
1 yemek kaşığı zeytinyağı

Maskeyi yapabilmek için öncelikle derin bir kasede avokadoyu çatalla ezin. Üzerine zeytinyağı ekleyerek karışım homojen olana kadar karıştırın. Daha sonra bunu saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Maskeyi 15-20 dakika kadar saçınızda beklettikten sonra yıkayarak durulayın.

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DOĞAL İÇERİKLİ ŞAMPUAN KULLANIN

Hepimizin kişisel temizlik için kullandığı şampuanlar ne yazık ki çok sayıda kimyasal içerikten üretilir. Özellikle fazla köpürmesi nedeniyle daha iyi temizlediğine inandığınız şampuandaki kimyasallar saçlarınızın kurumasına neden olan unsurlar arasındadır. Bu yüzden bitki özlerinden üretilen şampuanları tüketmelisiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI İLE SAÇLARINIZI NEMLENDİRİN

Kuru saçlardan kurtulmak isteyenlerin aklına ilk gelen çözümlerden birisi şampuanın ardından saç kremi uygulamaktır. Hindistan cevizi yağı içeriğindeki mineral ve vitaminler sayesinde saçlarınıza doğal yoldan nem verir, canlılık katar. Özellikle boyadan ve ışıl işlemden yıpranmış kuru saçlara düzenli olarak uygulandığında gözle görülür bir değişim yaşanır. Bunun için şampuandan sonra saç kremi kullanmak yerine Hindistan cevizi yağını haftada birkaç kez saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

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KURU SAÇLARI TEDAVİ ETMEK İÇİN DENGELİ BESLENİN

Kuru saçların kaybettiği canlılığı geri kazanması için maske yapmak, doğal içerikli şampuan kullanmak yeterli değildir. Bunun için vücudun beslenmeyle kapsamlı bir bakıma alınması gerekir. Saç derisini ve köklerini beslemeye yardımcı olan sağlıklı yağlar yönünden zengin yiyeceklere yönelmelisiniz. Fındık, badem, ceviz, susam, keten tohumu ve somonu bolca tüketmelisiniz. Omega 3, A vitamini, çinko, selenyum gibi yararlı içeriklere sahip olan yiyeceklerden tükettiğinizde saç folikülleri daha çok yağ üretir ve saçlarınız nem kazanır.

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