Kuru saçlar için mucizevi bakım yöntemi! Hindistan cevizi yağı...

Kuru saçlar hem kadınların hem de erkeklerin sıkça karşılaştığı bir sorun olarak karşımıza çıkar. Kurumuş saçların kırılmaya müsait, cansız görünümü çoğu zaman can sıkıcı olabilir. Kuruluğun nedeni her ne olursa olsun, kuru saçlar için her zaman makul bir çözüm var. Evdeki malzemeler ile yapabileceğiniz saç nemlendirici maskeler, organik içerikli şampuanlar ve ışıl işlemlerden bir süreliğine uzak durmak gibi atılacak adımlar sayesinde kuru saçlarınızı hızlıca tedavi edebilirsiniz.

KURU SAÇLARINIZA AVOKADO İLE BAKIM YAPIN

Evdeki malzemelerle yapacağınız saç maskeleri, kuru saçlar için hem pratik hem de sağlıklı bir seçenek. Avokado da omega 3 yağ asitleri, vitamin ve mineral yönünden zengin oluşu sayesinde kuru saçlara istenilen nemi kazandırmak için en ideal çözümlerin başında geliyor. Avokadolu saç maskesi için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

Olgunlaşmış 1 adet avokadonun yarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Maskeyi yapabilmek için öncelikle derin bir kasede avokadoyu çatalla ezin. Üzerine zeytinyağı ekleyerek karışım homojen olana kadar karıştırın. Daha sonra bunu saçlarınıza masaj yaparak uygulayın. Maskeyi 15-20 dakika kadar saçınızda beklettikten sonra yıkayarak durulayın.