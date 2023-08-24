Kuruluş Osman'ın Alçiçek Hatun'u Miray Akay aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kim çıktı

"Güneşin Kızları" dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Akay, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Henüz 19 yaşındayken Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanan Miray Akay, bir aylık nişanlılık döneminin ardından ilişkisine nokta koymuştu.

Akay, daha sonra bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Limit' dizisindeki rol arkadaşı Erdem Şanlı ile aşk yaşamış ve birlikteliklerini nişan yüzüğüyle taçlandırmışlardı. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüş ve yollarını ayırmıştı.

Uzun zamandır özel hayatıyla gündeme gelmeyen Miray Akay aradığı aşkı sonunda buldu.

Günaydın'ndan Yasemin Döngel'in haberine göre; güzel oyuncu gönlünü risk uzmanı Ahmet Aydın Demiral'a kaptırdı.

17 Temmuz 2000’de Ukrayna’da doğan Miray Akay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Tiyatro bölümünde eğitim gördü.

Oyunculuğa 3 yaşında başlayan genç oyuncu çeşitli reklam filmleriyle Türkmalı, Bitmeyen Şarkı, 20 Dakika, Benim Adım Gültepe, Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim ve son olarak da Bizim Hikaye dizilerinde rol aldı.

Balık, Kelebeğin Rüyası filmlerinde de oynayan başarılı oyuncu, Halam Geldi ve Eve Dönüş:Sarıkamış 1915 filmlerindeki performansıyla 2014 Frankfurt Türk Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.





