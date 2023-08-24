MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuruluş Osman'ın Alçiçek Hatun'u Miray Akay aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kim çıktı

Kuruluş Osman'ın Alçiçek Hatun'u Miray Akay aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kim çıktı

24.08.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği Alçiçek Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Miray Akay özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Güzel oyuncunun yeni aşkı ortaya çıktı. Miray Akay'ın sevgilisi bakın kimmiş...

"Güneşin Kızları" dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Akay, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Henüz 19 yaşındayken Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanan Miray Akay, bir aylık nişanlılık döneminin ardından ilişkisine nokta koymuştu.

Akay, daha sonra bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Limit' dizisindeki rol arkadaşı Erdem Şanlı ile aşk yaşamış ve birlikteliklerini nişan yüzüğüyle taçlandırmışlardı. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüş ve yollarını ayırmıştı.

Miray Akay 1

Uzun zamandır özel hayatıyla gündeme gelmeyen Miray Akay aradığı aşkı sonunda buldu.

Miray Akay 3

Günaydın'ndan Yasemin Döngel'in haberine göre; güzel oyuncu gönlünü risk uzmanı Ahmet Aydın Demiral'a kaptırdı.

Miray Akay sevgilisi

17 Temmuz 2000’de Ukrayna’da doğan Miray Akay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Tiyatro bölümünde eğitim gördü.

Miray Akay 2

Oyunculuğa 3 yaşında başlayan genç oyuncu çeşitli reklam filmleriyle Türkmalı, Bitmeyen Şarkı, 20 Dakika, Benim Adım Gültepe, Güneşin Kızları, Dayan Yüreğim ve son olarak da Bizim Hikaye dizilerinde rol aldı.

Miray Akay 4

Balık, Kelebeğin Rüyası filmlerinde de oynayan başarılı oyuncu, Halam Geldi ve Eve Dönüş:Sarıkamış 1915 filmlerindeki performansıyla 2014 Frankfurt Türk Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.

Miray Akay 9

Miray Akay 8

Miray Akay 7

Miray Akay 6

Miray Akay 5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O yoruma kayıtsız kalamadı! Verdiği cevap... O yoruma kayıtsız kalamadı! Verdiği cevap...
Oğlunu paylaştı, benzerlikleri dikkat çekti! O artık Boğaziçili Oğlunu paylaştı, benzerlikleri dikkat çekti! O artık Boğaziçili
Sevgilisinin kucağında poz! Frikik vermeyi umursamadıSevgilisinin kucağında poz! Frikik vermeyi umursamadı
Anahtar Kelimeler:
Miray Akay kuruluş osman sosyal medya Oyuncu sevgilisi yaşında karakteri kelebeğin kelebe

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyanın yasak aşkını mesajlaşmaları ortaya çıkarttı

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Kaybolan yüzüğü bulmak için suya atladı! Öyle bir şey keşfetti ki...

Kaybolan yüzüğü bulmak için suya atladı! Öyle bir şey keşfetti ki...

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.