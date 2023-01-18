HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Kuş heykeli, espresso makinesi, "@" sembollü saksı... Hepsini açık artırmayla satıyor!

Kuş heykeli, espresso makinesi, "@" sembollü saksı... Hepsini açık artırmayla satıyor!

18.01.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın satın aldığı sosyal paylaşım sitesi Twitter, finansal kriz iddiaları ile gündeme gelmişti. Şirket, şimdi ilginç bir adıma daha imza attı. Aralarında şirketin logosu olan bir kuş heykelinin, "@" sembolü şeklindeki dekoratif saksının ve İtalyan üretimi 5 espresso makinesinin de bulunduğu ofis eşyalarını çevrimiçi açık artırma ile satışa çıkardı. 631 parça ürün arasında neredeyse yok yok.

Kuş heykeli, espresso makinesi, "@" sembollü saksı... Hepsini açık artırmayla satıyor!

Milyarder iş adamı Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra finansal kriz iddiaları ile gündeme gelen sosyal paylaşım sitesi Twitter, aralarında şirketin logosu olan kuş heykelinin de bulunduğu ofis eşyalarını internet üzerinden yapılan bir açık artırmayla satışa çıkardı. 631 parça ürün arasında yer alan ürünler oldukça dikkat çekti.

KUŞ LOGOLU MAVİ EKRAN, KUŞ HEYKELİ, "@" SEMBOLLÜ SAKSI...

Ürünler arasında 17 bin dolar teklif alan kuş logolu mavi bir ekran, 16 bin dolar teklif alan bir kuş heykeli, 4 bin 100 dolara varan bir teklif alan "@" sembolü şeklindeki dekoratif saksı, biri 11 bin dolarlık teklif alan İtalyan üretimi 5 espresso makinesinin yanı sıra, ünlü teknoloji şirketinin ofis mobilyaları yer aldı.

Ünlü isim sordu! "Hangisi daha iyi?" Ünlü isim sordu! "Hangisi daha iyi?"

AW806279_02

Öte yandan, yapılan çevrimiçi açık artırmaya 20 bin kişinin katıldığı öğrenildi.

AW806279_04

AW806279_01

Twitter, geçtiğimiz Aralık ayında ABD'nin San Francisco kentindeki genel merkezinde bulunan ofisindeki bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurmuştu. Ancak, satışın şirketin finansal durumuyla ilgili olmadığı açıklanmıştı.

AW806279_03

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmen görücüye çıktılar!Resmen görücüye çıktılar!
Loto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı varLoto milyoneri Kürşat servetini dağıtıyor! Tek bir şartı var
Oğlu surlara çıkıp kendini yaktı! Nöbetin simgesiydiOğlu surlara çıkıp kendini yaktı! Nöbetin simgesiydi
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Twitter

En Çok Okunan Haberler

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rüyası gerçek oluyor!

Galatasaray'ın İlkay Gündoğan rüyası gerçek oluyor!

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan satın aldılar

Baykar tarafından üretilen bütün SİHA’lardan satın aldılar

'Vur' emrini vermişti! Efsane komutanın en yakını açıkladı: Eğer yapmasaydı...

'Vur' emrini vermişti! Efsane komutanın en yakını açıkladı: Eğer yapmasaydı...

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.