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Kuşadası'nda korkunç olay: Kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 ceset vurdu!

13.04.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Sivil vatandaşların girişinin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda devriye gezen jandarma ekipleri başı, kolları ve bacakları olmayan iki ceset buldu. Ekiplerin yaptığı incelemeye göre cesetlerin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.

Kuşadası'nda korkunç olay: Kıyıya baş, kol ve bacakları olmayan 2 ceset vurdu!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dipburun Koyu'nda kıyıda 2 erkek cesedi bulundu. Kol, bacak ve başları olmayan cesetlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor.

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Kuşadası'nda sivil girişinin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda saat 17.00 sıralarında devriyeye çıkan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kıyıda 2 ceset olduğunu gördü. Sağlık ekipleriyle birlikte yapılan incelemede cesetlerin baş, kol ve bacaklarının olmadığı belirlendi.

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Jandarma ekipleri kıyıda, Sahil Güvenlik ekipleri ise bir süre denizde kayıp baş, kol ve bacakları aradı. Cansız bedenler daha sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Cesetlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışırken botlarının batması sonucu boğularak ölen kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendiriliyor. (İHA)

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kuşadası ceset

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