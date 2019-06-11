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"Kusursuz kulak" ilk konserini köyde verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip "kusursuz kulak" Bager Çalışcı, köy çocuklarına konser verme hayalini öğretmenlerinin de desteğiyle gerçekleştirdi - Baba Mehmet Çalışcı: - "Oğlum doğadaki tüm sesleri notaya dökebiliyor. Görme engelli olduğu için müzik onun her şeyi oldu. Diğer çocuklar gibi dışarıda koşuşturup oynayamıyor, onun hayatı ve gözleri piyanosu"

Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip "kusursuz kulak" Bager Çalışcı, ilk konserini köy çocuklarına verdi.

Doğuştan görme engelli "absolut" (kusursuz) kulağa sahip 7 yaşındaki Çalışcı'nın, kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser, öğrencisinin köy çocuklarına konser verme hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Keser, öğretmen arkadaşları ve Çalışcı'nın ailesi ile merkeze 55 kilometre mesafedeki Ağartı köyü kırsalına piyano getirilmesini sağladı ve konser ortamı oluşturdu.

Kusursuz kulak Çalışcı, bu alanda köy okulundaki öğrencilere piyano ile klasik müzik dinletisi sundu.

Baba Mehmet Çalışcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bager'in hayalini gerçekleştiren öğretmenlere teşekkür etti.

Oğlunun büyük hedefleri olduğunu anlatan Çalışcı, şöyle konuştu:

"Bager, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile tanışmak için konserine gitmek istiyor. Oğlum doğadaki tüm sesleri notaya dökebiliyor. Bir hayırsever tarafından hediye edilen piyanoyla bir yıldır kendini geliştiriyor. Görme engelli olduğu için müzik onun her şeyi oldu. Diğer çocuklar gibi dışarıda koşuşturup oynayamıyor, onun hayatı ve gözleri piyanosu. Kendi müzik dünyasında yaşıyor. Bager'in profesyonel bir piyanist olması için müzik eğitimi alması lazım çünkü Muş'ta bu anlamda çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz."

- "Profesyonellerden yardım alması lazım"

Müzik öğretmeni Keser ise ailesinin sanat merkezine getirdiği, kendisi gibi doğuştan görme engelli ve absolut kulağa (müzikte, herkesin duyabildiği ses aralığındaki sesleri duyduğu gibi bunları notaya alabilme veya nota olarak karşılığını duyabilme yeteneği) sahip Çalışcı ile tanıştığını anlattı.

Bager'in videosunu çekip üniversitedeki hocalarına gönderdiğini belirten Keser, "Hocalarımız Bager'in üstün bir müzik yeteneğine sahip olduğunu söylediler. Bir yıldır fırsat buldukça Bager'e piyano ve kulağının gelişimiyle ilgili yardımcı olmaya çalışıyorum. Biz artık ona eğitiminde yetemiyoruz. Daha profesyonellerden yardım alması, yarı dönemli konservatuvar eğitim alması lazım." dedi. Ağartı İlkokulu öğretmeni Sinan Özcan ise Bager'in köyde konser verme hayalini duyunca hemen harekete geçtiklerini dile getirerek "Piyanosunu köye getirip konser vermesini istedik. Öğrenciler de çok mutlu oldular. Çok doğal bir ortam oldu. Sonuçta burası bir köy. Bir yandan klasik müzik çalarken arkada kuzu sesleri güzel bir ortam oluşturdu." diye konuştu.

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Bager Çalışcı konser köy okulu Kusursuz kulak muş piyano

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