HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kuvvetli fırtına birçok ili esir almış durumda: Ankara, Antalya, Muğla ve diğer birçok il savaş alanına döndü!

Kuvvetli fırtına birçok ili esir almış durumda: Ankara, Antalya, Muğla ve diğer birçok il savaş alanına döndü!

20.04.2024 12:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuvvetli fırtına birçok ilimizi esir aldı. Fırtınanın beraberinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkilerken yurdun farklı bölgelerinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Ankara, Antalya, Konya, Muğla ve Denizli'nin Kale ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, dolu ve rüzgar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. İşte o illerimizden gelen görüntüler!

Kuvvetli fırtına birçok ili esir almış durumda: Ankara, Antalya, Muğla ve diğer birçok il savaş alanına döndü!

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen görüntüler, fırtınanın ne denli kuvvetli olduğunu gösterir nitelikte. Beraberinde etkili olan sağanak yağış, dolu ve kuvvetli rüzgar ile birlikte birçok ilde maddi hasarlı olaylar meydana geliyor.

Screenshot_8

TÜTÜN SERALARI ZARAR GÖRDÜ

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle ilçedeki bazı tütün seraları zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu.

Screenshot_9

Okulların bahçesinde ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

Screenshot_10

FIRTINA YURDUN FARKLI BÖLGELERİNDE ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Konya için yaptığı fırtına uyarısının ardından kent merkezi ve ilçelerde dün gece başlayan rüzgar etkisini artırdı. Rüzgar etkisini artırarak yerini fırtınaya bıraktı. Şehir genelinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, merkez Karatay ilçesinde bir fabrikasının çatısı çevre yoluna uçtu.

konya

Belediye, Karayolları ve polis ekipleri yollarda yaşanan olumsuzlarla ilgili şehir genelinde tedbir aldı. Saatte 70 ile 90 kilometre hıza kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı yerlerde de toz bulutu oluştu.

ankara

Ankara genelinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Belediye ekipleri, Bahçelievler semtinde devrilen ağacı kaldırma çalışması yaptı.

ankara2

Muğla'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi. Menteşe ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi.

muğla

Antalya'da fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile bazı ilçelerde sabahtan itibaren fırtına ve aralıklarla sağanak etkili olmaya başladı.

antalya

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson'dan yeni SMA tedavisi!Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson'dan yeni SMA tedavisi!
O ilçede halka ücretsiz dağıtılıyor! Belediye yetiştiriyor...O ilçede halka ücretsiz dağıtılıyor! Belediye yetiştiriyor...
Seçim kavgaları bitmek bilmiyor! 'Böyle yürüyemezsin' deyip hastanelik ettilerSeçim kavgaları bitmek bilmiyor! 'Böyle yürüyemezsin' deyip hastanelik ettiler
Anahtar Kelimeler:
Denizli dolu sağanak yağış
En Çok Okunan Haberler
Tarihte böylesi görülmedi! Dünyayı şaşkına çeviren açıklama: İran'a İHA'ları çocuklar mı gönderdi?

Tarihte böylesi görülmedi! Dünyayı şaşkına çeviren açıklama: İran'a İHA'ları çocuklar mı gönderdi?

Restoran ve kafelere boykot bugün başladı!

Restoran ve kafelere boykot bugün başladı!

'2. bölüm geliyor' Duygu Nebioğlu açtı ağzını, yumdu gözünü

'2. bölüm geliyor' Duygu Nebioğlu açtı ağzını, yumdu gözünü

Dubai'deki Emirates Havayolları rezaleti yolcuları perişan ettirdi!

Dubai'deki Emirates Havayolları rezaleti yolcuları perişan ettirdi!

Seçim kavgaları bitmek bilmiyor! 'Böyle yürüyemezsin' deyip hastanelik ettiler

Seçim kavgaları bitmek bilmiyor! 'Böyle yürüyemezsin' deyip hastanelik ettiler

Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partililer için harekete geçildi

Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden DEM Partililer için harekete geçildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.