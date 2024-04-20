Kuvvetli fırtına birçok ili esir almış durumda: Ankara, Antalya, Muğla ve diğer birçok il savaş alanına döndü!

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen görüntüler, fırtınanın ne denli kuvvetli olduğunu gösterir nitelikte. Beraberinde etkili olan sağanak yağış, dolu ve kuvvetli rüzgar ile birlikte birçok ilde maddi hasarlı olaylar meydana geliyor.

TÜTÜN SERALARI ZARAR GÖRDÜ

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle ilçedeki bazı tütün seraları zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu.

Okulların bahçesinde ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

FIRTINA YURDUN FARKLI BÖLGELERİNDE ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Konya için yaptığı fırtına uyarısının ardından kent merkezi ve ilçelerde dün gece başlayan rüzgar etkisini artırdı. Rüzgar etkisini artırarak yerini fırtınaya bıraktı. Şehir genelinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, merkez Karatay ilçesinde bir fabrikasının çatısı çevre yoluna uçtu.

Belediye, Karayolları ve polis ekipleri yollarda yaşanan olumsuzlarla ilgili şehir genelinde tedbir aldı. Saatte 70 ile 90 kilometre hıza kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı yerlerde de toz bulutu oluştu.

Ankara genelinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Belediye ekipleri, Bahçelievler semtinde devrilen ağacı kaldırma çalışması yaptı.

Muğla'da fırtına ve sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi. Menteşe ilçesinde gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi.

Antalya'da fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile bazı ilçelerde sabahtan itibaren fırtına ve aralıklarla sağanak etkili olmaya başladı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





