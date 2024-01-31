HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuyumcuları böyle kurşunlamışlar! Elebaşı yakalandı, çete çökertildi: Silahlı saldırı kameraya yansıdı

Kuyumcuları böyle kurşunlamışlar! Elebaşı yakalandı, çete çökertildi: Silahlı saldırı kameraya yansıdı

31.01.2024 14:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sabah İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu Kafes-33 operasyonunun detayları şaşkına çevirdi. Operasyonda Ahmet Söylemez yakalanmış, Söylemez'in elebaşlığını yaptığı çete çökertilmişti. Çete üyelerinin alacak verecek meselesinden kuyumcuları kurşunlattıkları ortaya çıktı. Ayrıca çetenin silahlı saldırıları da kameraya yansıdı.

İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-33 operasyonlarında bir organize suç örgütü daha çökertildi. Çete üyesi 9 şüpheli gözaltına alındı.

2

KUYUMCULAR KURŞUNLANDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul’da faaliyet gösteren 2 kuyumcusunun farklı tarihlerde kurşunlanması ve İstanbul Mardin Dernekleri Federasyonunca Atatürk Havalimanı fuar alanında düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde bir kişinin düzenlenen silahlı saldırıda yaralanması üzerine geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı çıkar amaçlı organize suç ağının üyelerinin söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği saptandı.

Yapılan araştırmalarda şüpheli Yüksel K.'nin, alacağı olduğu Göksel Kaya'dan alacağını çete elebaşı Ahmet Söylemez'e devrettiğini ve onun da yüksek miktarlarda para talep ettiği, bu nedenle iş yerlerinin kurşunlandığı tespit edildi. Tehditler sonrası Mardin Tanıtım Günleri'nde yaralanan Nedim Kaya'nın da yaşanan bu anlaşmazlıktan kaynaklanan husumet nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

İŞYERLERİNE SALDIRI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Emniyet güçlerince yapılan teknik ve fiziki takibin tamamlamasının ardından bu sabah erken saatlerde İstanbul başta olmak üzere Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı. Bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

3

Öte yandan alacak verecek meselesine dayalı saldırı olayları çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Elde edilen iki farklı güvenlik kamera görüntülerinden birinde tek başına bir kişi, işyerine yönelik silahla ateş açıyor. Diğer bir görüntüde ise motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, aynı sokakta bulunan bir işyerine yine silahla rastgele ateş açarak olay yerinden uzaklaşıyor. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEM Parti'den 'Başak Demirtaş' açıklamasıDEM Parti'den 'Başak Demirtaş' açıklaması
Marmara Denizi'nde bir deprem daha!Marmara Denizi'nde bir deprem daha!
İstanbul'daki kilise saldırısının perde arkası! İstanbul'daki kilise saldırısının perde arkası!
Anahtar Kelimeler:
çete
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

Şimdiden herkesin gözü Ocak 2024 enflasyonunda!

Şimdiden herkesin gözü Ocak 2024 enflasyonunda!

Meyve suyu içen adam hayatını kaybetti! 'Yeni pandemi tehdidi' uyarısı

Meyve suyu içen adam hayatını kaybetti! 'Yeni pandemi tehdidi' uyarısı

İstanbul'daki kilise saldırısının perde arkası!

İstanbul'daki kilise saldırısının perde arkası!

Muharrem İnce'den Özgür Özel’e şiirli gönderme

Muharrem İnce'den Özgür Özel’e şiirli gönderme

Marmara Denizi'nde bir deprem daha!

Marmara Denizi'nde bir deprem daha!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.