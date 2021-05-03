Kuzenini öldürüp yengesini yaralamıştı! Vahşette 'yasak aşk' iddiası

Olay, dün öğle saatlerinde Karatay ilçesinde meydana geldi. Halil G., önce Fetih Mahallesi'nde oturan teyzesinin oğlu Serkan Kaya'yı bıçakla yaraladı. Daha sonra oturduğu Tatlıcak Mahallesi'ne gelen Halil G., yengesi Makbule G.'yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan Serkan Kaya ve Makbule G., ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Serkan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kaya'nın öldüğünü haber alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

'BU ALEMDE KRAL VARSA O DA BENİM'

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kaçan Halil G.'yi Tatlıcak Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Halil G., kendisini görüntüleyen gazetecilere dönüp, "Bu alemde kral varsa o da benim" dedi.

'KUZENİM SERKAN KAYA İLE İMALI BAKIŞTIKLARINI FARK ETTİM'

Emniyetteki ifadesinin ardından Halil G. adliyeye sevk edildi. Halil G., ifadesinde kuzeni Serkan Kaya ile ağabeyinin eşi olan yengesi Makbule G.'nin ilişki yaşadıklarını öne sürdü. Ağabeyinin işi nedeniyle 2 hafta önce il dışına çıktığını belirten Halil G., "Biz de annem, babam, ben ve yengem birlikte kalıyorduk. Bir gün işten eve geldim ve yengem bize yemek yapmıştı. Yengemin bize yaptığı yemeklerin içine uyku ilacı atıyordu. Bu yüzden biz de erken uyuyorduk. Gece uyandığımda bizimle birlikte yaşayan yengem telefonla konuşuyordu. Beni görünce telefonu kapattı ve sakladı. 'Kiminle konuşuyorsun?' diye sorduğumda bana 'Eşimle konuşuyorum' dedi. Yengem yaklaşık 1-2 aydır şüpheli harekeler yapıyordu. Kuzenim Serkan Kaya ile imalı bakıştıklarını fark ettim" dedi.