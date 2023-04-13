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Kuzeninin evlilik teklifini reddedince vurulmuştu! Hemşire Emine Ay'dan 6 ay sonra kahreden haber

13.04.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da aile sağlık merkezinde görevli hemşire Emine Ay, evlilik teklifini reddettiği kuzeni Hüseyin Bağrıaçık tarafından silahla vurulmuştu. 3 kez duran kalbi duran ve 1 böbreğini kaybeden Emina Ay, yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bağrıaçık'ın ilk ifadesinde "Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona, bir kendime sıktım" demişti.

Kuzeninin evlilik teklifini reddedince vurulmuştu! Hemşire Emine Ay'dan 6 ay sonra kahreden haber

Konya'da oturan ve yolcu otobüsünde muavinlik yapan Hüseyin Bağrıaçık, geçen yıl 24 Ekim'de Karaman'a gidip, 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan teyzesinin kızı hemşire Emine Ay'a evlilik teklif etti. Emine Ay, evlilik teklifini reddedince ayrılıp, bir süre sonra geri dönen Bağrıaçık, kurusıkıdan dönüştürülen tabanca ile kuzenine ateş etti, ardından da namluyu kendi göğsüne doğrultup, tetiği çekerek intihara kalkıştı. 2 kuzen sağlık ekiplerince, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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3 KEZ KALBİ DURDU, 1 BÖBREĞİNİ KAYBETTİ

9 saat süren ameliyatta Emine Ay'ın 3 kez duran kalbi, her defasında yeniden çalıştırıldı. Emine Ay, saldırı nedeniyle bir böbreğini de kaybetti. Bazı organları da hasar gören hemşire, ailesinin isteğiyle 27 Ekim'de Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevki sırasında hemşireyi, mesai arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı. Emine Ay'ın şubat ayında atandığı ve ilk görev yerinin de Karaman'daki Aile Sağlık Merkezi olduğu öğrenildi. Bir süredir Konya'da düzenlenen hizmet içi eğitime katılan hemşirenin, görev yerine geri döndüğü ilk iş günü de saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

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"BİR ONA BİR KENDİME SIKTIM"

Daha önce de kesici aletle omzuna Emine hemşirenin adının baş harfini yazan Hüseyin Bağrıaçık'ın ilk ifadesinde, "Evlenme teklifi ettim. Kabul etmedi. Bunu da kendime yediremedim. Bir ona, bir kendime sıktım" dedi. Tedavisi tamamlanıp taburcu olan Bağrıaçık, 4 Kasım'da tutuklandı.

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6 AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaklaşık 6 aydır tedavi gören Emine Ay ise bu sabah hayatını kaybetti.

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Kaynak: DHA

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