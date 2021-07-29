Kuzenlerin kavgasında 2 kardeş ölmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde, geçen salı gece saatlerinde Cahit Mumcu ve erkek kardeşi Cevdet Mumcu ile aralarında husumet olduğu öğrenilen kuzenleri Ali Mumcu, bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kuzenlerin tartışması büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan Cahit Mumcu ve Cevdet Mumcu kardeşler kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa'da bir hastaneye tedavi amacıyla giden şüpheli Ali Mumcu polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan silahlı çatışma anları sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, üç kişinin sokakta yürüdüğü, bir kişinin belinden çıkardığı silahla ateş ettiği ve kovalamacaların yaşandığı yer aldı. Görüntülerin devamında ise bir kişinin yerde yattığı, bir kişinin de silahla ateş açtığı ve ardından kaçtığı görüldü.

(DHA)

