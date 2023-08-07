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Kuzey Kore'deki hapishaneler hakkında skandal iddia! "Mahkumlar zorla..."

07.08.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore yönetimi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Kuzey Kore'nin, Çin'e ihracat ettiği malların yüzde 20'sinden fazlasını hapishanedeki mahkumlar karşılıyor.

Kuzey Kore'deki hapishaneler hakkında skandal iddia! "Mahkumlar zorla..."

Daily NK'nın haberine göre, Kuzey Kore'deki şirketlerin bu sayede yüzde 100 kar sağladığı iddia ediliyor.

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ÜLKENİN TOPLAM İHRACATININ YÜZDE 65'İ...

Yasalar dahilinde, Kuzey Kore şirketlerinin, işçilerine ödenek sağlaması gerektiğini belirten kaynak, hapishanedeki iş gücünün teknik olarak "bedava" olduğunu ve yetkililerin yüzde 100 kar sağlayabildiğini ifade etti.

Mahkumların zorla çalıştırılması sonucu peruk, suni kirpik, boncuk ve örgü gibi ürünlerin elde edildiğini vurgulayan kaynak, bu ürünlerin, ülkenin toplam ihracatının yüzde 65'ine (yaklaşık 23,94 milyon dolar) tekabül ettiğini aktardı.

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Kaynak, ürünlerden elde edilen gelirlerin yüzde 70'inin yönetim tarafından, kalan yüzde 30'unun da Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kullanıldığını kaydetti.

Üretim için mahkumların 12 saat çalıştırıldığının altını çizen kaynak, mahkumların belirlenen kotalara ulaşamaması durumunda fazla mesai yaptırıldığını dile getirdi. (AA)

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Kuzey Kore İhracat hapishane

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