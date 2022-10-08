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Kuzey Kore'den gözdağı! Japonya ve Güney Kore'den peş peşe açıklamalar geldi

08.10.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore-Kuzey Kore arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi. Son olarak ABD ile askeri tatbikat yapan Güney Kore'ye göz dağı vermek için Kuzey Kore'den balistik füze ateşlendi. Füzenin, Kuzey Kore'nin doğu kıyısı açıklarına doğru fırlatıldığı ifade edildi.

Kuzey Kore'den gözdağı! Japonya ve Güney Kore'den peş peşe açıklamalar geldi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, doğu kıyılarına doğru balistik füze atışı yaptığını bildirdi. Kuzey Kore'nin füze atışı, Güney Kore ile ABD'nin bölgede yaptığı askeri tatbikatın ardından gerçekleşti.

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Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’ye ait kısa menzilli iki füzenin, ülkenin doğu kıyısı açıklarına doğru fırlatıldığı ifade edildi.

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JAPONYA UYARIDA BULUNDU

Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı ise Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını doğrulayarak, bölgedeki gemilere füze atışlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Kuzey Kore, bugün yaptığı açıklamada, son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.

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Son 2 haftada 7. füze denemesini yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

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ABD UÇAK GEMİSİ BÖLGEDE

Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti.

Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

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ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez, 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Japonya Kuzey Kore
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