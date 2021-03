KYK Mart bursu yattı mı? Krediler ne zaman yatacak?

Üniversite öğrencilerinin çok büyük bir kısmı eğitim desteği olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi ile burs desteği alıyor. KYK'dan destek alan bütün öğrenciler mart ayı burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrencilerin heyecanla beklediği cevabı verdi ve KYK mart ayı ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

MART AYI KYK KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kyk kredi ve bursları, her ay beş güne yayılarak ödeniyor. Ödeme sırası ise öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları baz alınarak yapılıyor.

T. C. Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sı, 2 olanlar her ayın 7'si, 4 olanlar her ayın 8'i, 6 olanlar her ayın 9'u; 8 olanlar ise her ayın 10'unda KYK ödemelerini alabiliyorlar.

KYK MART AYI BURSU YATTI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün yaptığı açıklama ile yükseköğrenim eğitimi gören öğrencilerin mart ayına ait kredi ve burs ödemelerinin, öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını söyledi.

Öğrenciler T. C. kimlik numaralarının son hanesine göre önümüzdeki 5 gün içerisinde KYK ödemelerini alacaklar.