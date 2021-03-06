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KYK Mart bursu yattı mı? Krediler ne zaman yatacak?

06.03.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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KYK Mart bursu yattı mı? Krediler ne zaman yatacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi alan öğrenciler KYK mart bursu yattı mı sorusunun cevabını araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, açıklama yattı ve krediler ne zaman yatacak sorusuna cevap verdi.

Üniversite öğrencilerinin çok büyük bir kısmı eğitim desteği olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi ile burs desteği alıyor. KYK'dan destek alan bütün öğrenciler mart ayı burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrencilerin heyecanla beklediği cevabı verdi ve KYK mart ayı ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

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MART AYI KYK KREDİLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kyk kredi ve bursları, her ay beş güne yayılarak ödeniyor. Ödeme sırası ise öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları baz alınarak yapılıyor.
T. C. Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sı, 2 olanlar her ayın 7'si, 4 olanlar her ayın 8'i, 6 olanlar her ayın 9'u; 8 olanlar ise her ayın 10'unda KYK ödemelerini alabiliyorlar.

KYK MART AYI BURSU YATTI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün yaptığı açıklama ile yükseköğrenim eğitimi gören öğrencilerin mart ayına ait kredi ve burs ödemelerinin, öğrencilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını söyledi.
Öğrenciler T. C. kimlik numaralarının son hanesine göre önümüzdeki 5 gün içerisinde KYK ödemelerini alacaklar.

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KYK ÖDEMESİ KİMLERE VERİLİYOR?

KYK kredileri ve bursları hem lisans hem de ön lisans öğrencilerine veriliyor.

Aynı zamanda yüksek lisans öğrencileri de kredi ve burs olanağından yararlanabiliyor.

Dikey geçiş öğrencileri ise KYK tarafından sağlanan ödeme desteğinden maalesef yararlanamıyorlar.

Bir öğrencinin aynı anda hem kredi hem de burs alma olanağı bulunmuyor.

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