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KYK yurdundaki asansör kazasında Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti! Karar verildi: 3 kişiye tahliye, 1 kişiye beraat

10.07.2024 17:48
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Aydın'da KYK yurdunda meydana gelen asansör kazasında üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Ertaş'ın ölümüyle ilgili davada karar açıklandı. Asansör bakım firması yetkilisi M.B.'ye, taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verildi. Ayrıca 3 kişi tahliye edilirken, bir kişinin beraatına karar verildi.

KYK yurdundaki asansör kazasında Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti! Karar verildi: 3 kişiye tahliye, 1 kişiye beraat

Aydın'ın Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör bakım firması yetkilisi M.B. ile montaj yapan firma sahibi H.T. tutuklanmıştı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisleri R.H.A. ve U.İ. de yakalanarak tutuklanmış, firmanın elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmıştı. Sanık sayısının 5’e yükseldiği olayla ilgili görülen davada karar çıktı.

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Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıkların yanı sıra Zeren Ertaş'ın yakınları ve taraf avukatları da katıldı.

5,5 YIL HAPİS CEZASI

Savunmaların ardından mahkeme, asansör bakım firması yetkilisi M.B.'ye, taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezası verildi.

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3 KİŞİYE TAHLİYE, 1 KİŞİYE BERAAT

Montaj yapan firmanın sahibi H.T., makine mühendisleri R.H.A. ve U.İ. hakkında ise taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. H.T., R.H.A. ve U.İ. hükümle birlikte tahliye edildi. Hakkında kast ve taksirin bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanan elektrik mühendisi N.M.'nin ise beraatına karar verildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express
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Aydın asansör kyk yurdu
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