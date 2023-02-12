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KYK yurt ücretleri ödenecek mi, ertelenecek mi? 2023 KYK ve özel yurt ödemeleri alınmaya devam edecek mi?

12.02.2023 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK ve özel yurt ücretleri ödemeleri gündeme geldi. Kahramanmaraş merkezli olup 10 ili etkisi altına alan iki büyük deprem sonrası enkaz çalışmaları devam ederken, evi hasar alan vatandaşlar çadır, cami gibi yerlerde konaklamaya başladı. Üniversitelerin online eğitime devam edip, KYK yurtlarının depremzedelere açılacağı kararı alındı. Peki, KYK yurt ücretleri ödenecek mi, ertelenecek mi? 2023 KYK ve özel yurt ödemeleri alınmaya devam edecek mi?

KYK yurt ücretleri ödenecek mi, ertelenecek mi? 2023 KYK ve özel yurt ödemeleri alınmaya devam edecek mi?

"2023 KYK yurt ücretleri ödenecek mi? sorusu gündemde yerini aldı. Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrasında depremzedeler için KYK yurtlarının hizmete açılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. KYK yurtları depremzedelerin hizmetine açılırken öğrenciler KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki KYK yurt ücretleri alınmaya devam edecek mi?

ÜNİVERSİTELER ÇEVRİMİÇİ EĞİTİME GEÇTİ

Ülke genelinde KYK yurtlarının depremzede vatandaşlara açılacağını belirten Erdoğan, üniversitelerin yaz mevsimine kadar uzaktan eğitime geçtiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler." açıklamasında bulundu.

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KYK YURT ÜCRETLERİ ÖDENMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

KYK yurt ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı KYK ücretlerinin alınması beklenmiyor. Detaylar belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.


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