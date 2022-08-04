HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? 2022 KYK burs ve yurt başvuru detayları!

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? 2022 KYK burs ve yurt başvuru detayları!

04.08.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı sık sık sorgulanmaya başladı. Üniversite öğrencileri KYK burs başvurularını merak ederken, şehir dışında üniversite okuyacak olan öğrenciler ise KYK yurt başvurusu detaylarını araştırmaya başladı. Peki KYK burs ve yurt başvuruları 2022 ne zaman başlar? İşte 2022 KYK burs ve yurt başvuru detayları...

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman alınacak? 2022 KYK burs ve yurt başvuru detayları!

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs, yurt ve kredi başvurusunun nasıl ve ne zaman yapılacağı gündemde yerini aldı. Milyonlarca öğrenci, KYK başvuru tarihlerini ve konuya ilişkin detayları internet üzerinden sorguluyor. İşte KYK burs, yurt ve kredi başvuruları ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

KYK YURT, BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

KYK burs, yurt ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. YKS sınav sonuçlarının açıklanması ve tercih işlemlerine az bir zaman kalmasıyla birlikte gündeme KYK burs ve yurt başvuruları geldi.

Kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından Eylül ayında yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda KYK başvuruları Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlıyordu. 2021-2022 yurt başvuruları ise 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. KYK başvurularının bu yıl da Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

KYK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

kyk

2022 KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

Lisans öğrencileri: 850 TL

Yüksek lisans öğrencileri: Bin 700 TL

Doktora öğrencileri: 2 bin 550 TL

KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Önlisans Öğrencisi

Lisans Öğrencisi

İki yıllık okullardan mezun olarak dört yıllık fakültelerin 3. Sınıfına DGS ile kayıtta bulunan öğrenci

Yüksek lisans öğrencisi

ÖSYM sınav sonucu kapsamında ilk 100’de olan öğrenciler

Amatör milli sporcu olanlar burslardan faydalanabilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandıSon dakika: ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı
Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı! Sinan Oğan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı!
32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi
Anahtar Kelimeler:
KYK kyk başvuru kyk başvuru sonuçları kyk başvuru sonucu kyk başvuruları ne zaman? kyk başvurusu kyk başvurusu nasıl yapılır kyk burs kyk burs başvuruları başladı mı kyk burs başvurusu yurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

7 bin 500 lirayı duyan emekli bankaya koştu!

KPSS iddialarında flaş gelişme! Yediiklim Yayınevine operasyon düzenlendi

KPSS iddialarında flaş gelişme! Yediiklim Yayınevine operasyon düzenlendi

"Arda yoksa istifa!" Jesus'tan ters köşe

"Arda yoksa istifa!" Jesus'tan ters köşe

Dünya nefesini tuttu! ABD-Çin-Tayvan geriliminde yeni devre: Savaş uçakları taciz uçuşu yaptı

Dünya nefesini tuttu! ABD-Çin-Tayvan geriliminde yeni devre: Savaş uçakları taciz uçuşu yaptı

Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!

Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!

Devlet Denetleme Kurulundan KPSS hakkında suç duyurusu

Devlet Denetleme Kurulundan KPSS hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Çay tiryakilerini sevindirecek haber: Beklemenize gerek yok

Çay tiryakilerini sevindirecek haber: Beklemenize gerek yok

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Balayı 'ballı' değil 'tuzlu' oldu! Girdikleri mekanda...

Balayı 'ballı' değil 'tuzlu' oldu! Girdikleri mekanda...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.