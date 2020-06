Lahana diyeti nedir, nasıl yapılır?

Son 30 yıldır tüm dünyada salgın haline gelen ve bugünkü boyutlarıyla artık obezite (aşırı şişmanlık) olarak nitelendirilen bu tehlikeli durum, şimdiden gelecek 2 kuşağı bile etkisi altına almış durumda. Dengesiz beslenme ve hareket azlığının sebep olduğu obeziteye karşı küresel olarak acilen önlem alınması gerekiyor. Elbette biz de kendi payımıza düşen çabayı gösterip bir an önce fazlalıklarımızdan kurtulmalıyız. Umarız bu sefer çabalarımız boşa gitmez ve artık spor yapmayı, küçük porsiyonlarla ve her çeşit besin grubundan yemeyi alışkanlık haline getirir ve her başımız sıkıştığında diyet yapıp sonra kendimizi salıverme döngüsünden kurtulabiliriz.

Lahana Diyeti Nasıl Yapılır?

Tek tip beslenmenin sağlık açısından çok ciddi riskleri olduğunu hatırlatarak başlamak isteriz. Kısa süreli ve acil durumlar için 1 kereliğine uygulanacak lahana diyetinin, hiç olmazsa irademizi güçlendirici bir etkisi olacağını ve bundan böyle daha dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanacağımızı umuyoruz. Bu diyete bir tür detoks gibi de bakabilirsiniz. Kilo vermek gibi bir hedefiniz olmasa bile senede 1-2 defa vücudu toksinlerden arındırmak için uygulanabilir.