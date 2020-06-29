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Lahana diyeti nedir, nasıl yapılır?

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SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Şişmanlık, estetik bir sorun olmanın çok ötesinde, zaman zaman yaşamı tehdit eden bir sağlık sorunu.

Lahana diyeti nedir, nasıl yapılır?

Son 30 yıldır tüm dünyada salgın haline gelen ve bugünkü boyutlarıyla artık obezite (aşırı şişmanlık) olarak nitelendirilen bu tehlikeli durum, şimdiden gelecek 2 kuşağı bile etkisi altına almış durumda. Dengesiz beslenme ve hareket azlığının sebep olduğu obeziteye karşı küresel olarak acilen önlem alınması gerekiyor. Elbette biz de kendi payımıza düşen çabayı gösterip bir an önce fazlalıklarımızdan kurtulmalıyız. Umarız bu sefer çabalarımız boşa gitmez ve artık spor yapmayı, küçük porsiyonlarla ve her çeşit besin grubundan yemeyi alışkanlık haline getirir ve her başımız sıkıştığında diyet yapıp sonra kendimizi salıverme döngüsünden kurtulabiliriz.

Lahana Diyeti Nasıl Yapılır?

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Tek tip beslenmenin sağlık açısından çok ciddi riskleri olduğunu hatırlatarak başlamak isteriz. Kısa süreli ve acil durumlar için 1 kereliğine uygulanacak lahana diyetinin, hiç olmazsa irademizi güçlendirici bir etkisi olacağını ve bundan böyle daha dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanacağımızı umuyoruz. Bu diyete bir tür detoks gibi de bakabilirsiniz. Kilo vermek gibi bir hedefiniz olmasa bile senede 1-2 defa vücudu toksinlerden arındırmak için uygulanabilir.

Bir haftada 4-5 kilo kaybı öngörülen lahana diyetinde temel besininiz lahana çorbası olacak. Vücut direncini kaybetmemek için gerekli vitamin ve mineralleri, diyetinize ilave edeceğiniz diğer sebze ve meyvelerden alabilirsiniz. Vücudunuzun temel işlevlerini yerine getirmek için beslenme yoluyla alması gereken kalori miktarı yetişkin kadınlar için en az 1200, erkekler için ise en az 1500 kaloridir. Lahana diyetinde ise alınan günlük kalori miktarı 800 ila 1000 kaloriyi geçmez. Yani eğer azmeder, lahana çorbası yanında yediklerinize, içtiklerinize dikkat eder ve bu kalori miktarını aşmazsanız, kilo vermenizin önünde hiçbir engel duramaz.

Lahana diyetinde merkezde sınırsız lahana çorbası olmak üzere, her gün yemeniz ve yememeniz gerekenler belli. Diyet listesinde et de var, pirinç de, hatta ekmek de. Dikkat etmeniz gereken bunların bir arada, aynı gün içinde tüketilmemesi gerektiği.

Yiyebilecekleriniz

Patates ve muz sınırlı olacak şekilde tüm sebze ve meyveleri dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Patates ve muz ise 7 günlük diyet süresince sadece 1 gün ve tercihen farklı günlerde yenebilir. Meyveleri suyunu sıkarak da tüketebilirsiniz. Şekersiz olmak şartıyla çay ve kahve serbest. Haftada 1 gün yağsız pilav ya da makarna yiyebilirsiniz. Diyetimizde yağ kısıtlaması var ama yeşil salatalarınızı, günde 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde ve mutlaka zeytinyağıyla tatlandırabilirsiniz. Bol su içmek her diyet programında olduğu gibi lahana diyetinin de en önemli noktası.

Yememeniz Gerekenler

Her türlü yağdan uzak durmalısınız. Buna yağlı peynir, yağlı süt ve tavuk etinin derisi de dahil. Gazlı, asitli içecekler ve şeker katkılı meyve suları da aranıza mesafe koymanız gereken ürünler. Muz, patates, bezelye, mısır, fasulye gibi nişasta oranı yüksek olan besinlerin bir arada tüketilmemesine dikkat etmelisiniz.

Lahana Diyetinin Faydaları

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  • Lahana tek başına düşük kalorili, bol lifli, son derece sağlıklı bir sebze. Bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirime yardımcı oluyor.
  • Kuvvetli bir diüretik olan lahana vücutta biriken ödemi çözerek de incelmeye, hafiflemeye yardımcı olur.
  • Tabii ki vücudun susuz kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden diyet boyunca günde en az 8 bardak su içmeye dikkat etmelisiniz.
  • Lahana, zengin bir vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. Lahana çorbasıyla vücuda alınan kalori miktarı düşük olduğu için, yağ hücrelerinin küçülmesiyle birlikte kilo kaybı gerçekleşir. İlave ettiğimiz diğer sebzeler de çorbanın besin değerini artırır ve vücudun bağışıklık sistemini güçlü tutar.

Lahana Diyetinin Zararları

  • Bu tür düşük kalorili diyet programları, ergenlik çağını aşmış ve sağlıklı bireyler için ve en fazla 7 gün uygulanması gereken planlardır. Bu yönüyle, 4-5 kilodan fazla zayıflamak isteyenler için uygun değildir. Sağlıklı bir zayıflama planı en az 6 aylık bir süreye yayılmış ve ayda 4-5 kilo vermeye yönelik olarak planlanmalıdır. Lahana diyetinin de 7 günden fazla devam ettirilmesi, ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Lahana diyetinde alınan protein, karbonhidrat ve yağ, sağlıklı bir vücut için gerekli olan miktarın çok altındadır.
  • Lahana diyeti gibi düşük kalorili diyetlerin sağladığı kilo kaybının çok az bir kısmı yağ kaybıyla ilgilidir. Bu tür diyetlerde kaybedilen aslında yağdan daha çok, su ve kas ağırlığı olur. Uzun süre devam edilen düşük kalorili diyetlerde vücut hacminiz küçülebilir ama bu aslında kaslarınızın zayıfladığı anlamına gelir. Vücuda alınan kalori miktarı azaldığında, gereken enerjiyi sağlamak için, önceden depolanmış olan glikojen kullanılır. Glikojen ise su moleküllerine bağlanmış durumda saklanmaktadır. Depo glikojen kullanılmaya başlayınca, doğal olarak bağlı oldukları su molekülleri de eksilmeye başlar.

Örnek Diyet Listesi

1. Gün

Tüm öğünlerde sınırsız çorba ve (muz dışında) sınırsız meyve.

2. Gün

Sınırsız çorba ve (bezelye, mısır, fasulye dışında) sınırsız sebze.

3. Gün

Sınırsız çorba ve sınırsız meyve (muz hariç) + sınırsız sebze (patates hariç)

4. Gün

Sınırsız çorba ve sınırsız muz. Ara öğünlerde yağsız olmak şartıyla süt içebilirsiniz.

5. Gün

Sınırsız çorba, sınırsız domates ve gün boyu toplamda yarım kiloya kadar olmak üzere dana eti, tavuk, balık.

6. Gün

Sınırsız çorba, et ve yeşil yapraklı sebzeler.

7. Gün

Sınırsız çorba, esmer pirinç ve sınırsız sebze (patates, bezelye, mısır, fasulye hariç). Taze sıkılmış meyve suyu içebilirsiniz.

Lahana Çorbası Nasıl Yapılır?

  • 1 adet orta boy lahana
  • 1 adet orta boy kereviz
  • 1 adet büyük boy havuç
  • 2 adet iri kuru soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet büyük domates ya da 1 tatlı kaşığı salça
  • Limon ya da sirke
  • Maydanoz ya da dereotu

Kuru soğan, biber, lahana, kereviz, havuç ve domatesleri küçük küçük doğrayın. Tüm sebzeleri bir tencereye doldurun, kapağını kapatın, hiç su ilave etmeden kısık ateşte pişirmeye başlayın. Sebzelerin yumuşaması için başlangıçta lahananın suyu yeterli olacaktır. Lahana suyunu salıp çektikten sonra tuz ve yeteri kadar su ilave edip çorbanızı kaynatın. Bu aşamadan sonra isterseniz çorbayı blendırdan geçirebilirsiniz. Ama taneli kalması, çiğneme fonksiyonunu da çalıştırarak yemeğin daha uzun sürmesini sağlar, daha kısa zamanda ve daha çok doyduğunuzu hissedersiniz. Maydanoz ya da dereotu ve arzu ederseniz pul biber ekleyin. Yerken limon suyu ya da sirkeyle tatlandırabilirsiniz.

Bir seferde bütün bir hafta yetecek kadar çorbayı hazırlayıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Ama en fazla 3 gün tüketecek miktarlarda hazırlayıp, taze tüketmeniz daha sağlıklı olur. Lahana, buzdolabında da saklansa, bekledikçe vitamin değerini kaybeder.

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