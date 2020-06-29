Lahana diyeti nedir, nasıl yapılır?

Son 30 yıldır tüm dünyada salgın haline gelen ve bugünkü boyutlarıyla artık obezite (aşırı şişmanlık) olarak nitelendirilen bu tehlikeli durum, şimdiden gelecek 2 kuşağı bile etkisi altına almış durumda. Dengesiz beslenme ve hareket azlığının sebep olduğu obeziteye karşı küresel olarak acilen önlem alınması gerekiyor. Elbette biz de kendi payımıza düşen çabayı gösterip bir an önce fazlalıklarımızdan kurtulmalıyız. Umarız bu sefer çabalarımız boşa gitmez ve artık spor yapmayı, küçük porsiyonlarla ve her çeşit besin grubundan yemeyi alışkanlık haline getirir ve her başımız sıkıştığında diyet yapıp sonra kendimizi salıverme döngüsünden kurtulabiliriz. Lahana Diyeti Nasıl Yapılır? Tek tip beslenmenin sağlık açısından çok ciddi riskleri olduğunu hatırlatarak başlamak isteriz. Kısa süreli ve acil durumlar için 1 kereliğine uygulanacak lahana diyetinin, hiç olmazsa irademizi güçlendirici bir etkisi olacağını ve bundan böyle daha dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanacağımızı umuyoruz. Bu diyete bir tür detoks gibi de bakabilirsiniz. Kilo vermek gibi bir hedefiniz olmasa bile senede 1-2 defa vücudu toksinlerden arındırmak için uygulanabilir.

Bir haftada 4-5 kilo kaybı öngörülen lahana diyetinde temel besininiz lahana çorbası olacak. Vücut direncini kaybetmemek için gerekli vitamin ve mineralleri, diyetinize ilave edeceğiniz diğer sebze ve meyvelerden alabilirsiniz. Vücudunuzun temel işlevlerini yerine getirmek için beslenme yoluyla alması gereken kalori miktarı yetişkin kadınlar için en az 1200, erkekler için ise en az 1500 kaloridir. Lahana diyetinde ise alınan günlük kalori miktarı 800 ila 1000 kaloriyi geçmez. Yani eğer azmeder, lahana çorbası yanında yediklerinize, içtiklerinize dikkat eder ve bu kalori miktarını aşmazsanız, kilo vermenizin önünde hiçbir engel duramaz. Lahana diyetinde merkezde sınırsız lahana çorbası olmak üzere, her gün yemeniz ve yememeniz gerekenler belli. Diyet listesinde et de var, pirinç de, hatta ekmek de. Dikkat etmeniz gereken bunların bir arada, aynı gün içinde tüketilmemesi gerektiği. Yiyebilecekleriniz Patates ve muz sınırlı olacak şekilde tüm sebze ve meyveleri dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Patates ve muz ise 7 günlük diyet süresince sadece 1 gün ve tercihen farklı günlerde yenebilir. Meyveleri suyunu sıkarak da tüketebilirsiniz. Şekersiz olmak şartıyla çay ve kahve serbest. Haftada 1 gün yağsız pilav ya da makarna yiyebilirsiniz. Diyetimizde yağ kısıtlaması var ama yeşil salatalarınızı, günde 1 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde ve mutlaka zeytinyağıyla tatlandırabilirsiniz. Bol su içmek her diyet programında olduğu gibi lahana diyetinin de en önemli noktası.