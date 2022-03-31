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Lapsus$ grubu geri döndü! Tutuklamalar onları durdurmamış: Bu kez Globant'ı hedef aldıklarını söylüyorlar

31.03.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz polisinin geçtiğimiz günlerde üyeleri olduğundan şüphelendiği 7 kişiyi tutuklayarak harekete geçtiği ünlü Lapsus$ hack grubu, geri döndü. Nvidia, Samsung ve Microsoft gibi şirketlere kabus yaşatıp veri çaldığını iddia eden grup, şimdi de dünyanın en büyük şirketlerinin müşterisi olduğu bir yazılım geliştirme firması olan Globant'tan 70 GB veri çaldığını iddia etti.

Lapsus$ grubu geri döndü! Tutuklamalar onları durdurmamış: Bu kez Globant'ı hedef aldıklarını söylüyorlar

Nvidia, Samsung ve Microsoft gibi şirketlerden veri çaldığını iddia edip son zamanların en çok konuşulan hacker gruplarından biri olmayı başaran, başlarında 16 yaşındaki otizmli bir çocuğun olduğu iddia edilen ünlü Lapsus$ grubu geri döndü. İngiliz polisi geçtiğimiz günlerde grupla bağlantılı olabilecek 7 kişiyi tutuklamıştı. Polis, yaşları 16 ile 21 arasında değişen yedi kişinin tamamının soruşturma kapsamında serbest bırakıldığını ancak soruşturmalarının sürdüğünü belirtmişti. Ancak görünen o ki tüm bunlar, grubu durdurmaya yetmedi. Çünkü Lapsus$, kısa bir aradan sonra geri döndü.

TAM BİR ŞOK! 70 GB VERİ ÇALDIKLARINI SÖYLEDİLER

Lapsus$ grubu, Telegram kanalı aracılığıyla Çarşamba günü bir gönderi paylaştı. Grup gönderide, dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarının müşterisi olduğu Lüksemburg merkezli uluslararası bir yazılım geliştirme şirketi olan Globant'tan 70 GB veri çaldığını öne sürdü.

APPLE'IN DA ADI VAR

Saldırıya uğramış verilere ait olduğu iddia edilen ekran görüntüleri, bazı küresel firmaların adlarını taşıyan klasörleri gösterdi.

Bu klasörlerde adı geçenler arasında lojistik şirketi DHL, Paris merkezli küresel bankacılık kurumu BNP Paribas ve Amerikan kablolu ve uydu televizyon ağı C-Span'ın da olduğu bildirildi. Ayrıca Facebook ve Apple gibi teknoloji devleri de vardı. Apple'dan "apple-health-app" adlı bir klasörde bahsedildiği görüldü.

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Verilerin Globant'ın BeHealthy uygulaması için geliştirme materyali gibi göründüğü tahmininde bulunuldu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Globant ise bir basın açıklaması yaparak yetkisiz erişimi kabul etti. Şirket, "Güvenlik protokollerimizi etkinleştirdik ve kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz." dedi.

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