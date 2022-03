Lapsus$ grubu geri döndü! Tutuklamalar onları durdurmamış: Bu kez Globant'ı hedef aldıklarını söylüyorlar

Nvidia, Samsung ve Microsoft gibi şirketlerden veri çaldığını iddia edip son zamanların en çok konuşulan hacker gruplarından biri olmayı başaran, başlarında 16 yaşındaki otizmli bir çocuğun olduğu iddia edilen ünlü Lapsus$ grubu geri döndü. İngiliz polisi geçtiğimiz günlerde grupla bağlantılı olabilecek 7 kişiyi tutuklamıştı. Polis, yaşları 16 ile 21 arasında değişen yedi kişinin tamamının soruşturma kapsamında serbest bırakıldığını ancak soruşturmalarının sürdüğünü belirtmişti. Ancak görünen o ki tüm bunlar, grubu durdurmaya yetmedi. Çünkü Lapsus$, kısa bir aradan sonra geri döndü.

Lapsus$ grubu, Telegram kanalı aracılığıyla Çarşamba günü bir gönderi paylaştı. Grup gönderide, dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarının müşterisi olduğu Lüksemburg merkezli uluslararası bir yazılım geliştirme şirketi olan Globant'tan 70 GB veri çaldığını öne sürdü.

Saldırıya uğramış verilere ait olduğu iddia edilen ekran görüntüleri, bazı küresel firmaların adlarını taşıyan klasörleri gösterdi.

Facebook, DHL, BNPParibas, Abbott…



Lapsus$ making a statement post which needs to be verified.@campuscodi @vxunderground #cybersecurity #infosec #Lapsus https://t.co/FNPzz10vTt pic.twitter.com/lBQ1oN37hL