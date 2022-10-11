HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Laptop ekran kartı değişir mi? Laptop bilgisayarlarda ekran kartı değişimi nasıl yapılır?

Laptop ekran kartı değişir mi? Laptop bilgisayarlarda ekran kartı değişimi nasıl yapılır?

11.10.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekran kartları dizüstü bilgisayarlar için son derece önemli işlevlere sahip bir donanım birimidir. Laptop bilgisayarlar için ekran kartı değişimi mümkündür. Yalnızca birkaç farklı markanın oyun için üretilen dizüstü bilgisayarlarında ekran kartı değişimi mümkün olabilir.

Laptop ekran kartı değişir mi? Laptop bilgisayarlarda ekran kartı değişimi nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Laptop ekran kartı değişir mi?
  • Laptop ekran kartı değişimi nasıl yapılır?
  • Laptop ekran kartı bozulursa ne olur?

Dizüstü bilgisayarlardaki ekran kartları, bir diğer adıyla grafik işlemci çipleri ana karta gömülü olarak bulunur. Bu nedenle çip setler herhangi bir kart ya da soketten ibaret değildir. Çip set değişimi yapmak ya da onarımını gerçekleştirebilmek için BGA rework adı verilen bir istasyon kullanılması gerekir.

Laptop ekran kartı değişir mi?

Laptoplarda ekran kartı değişimi yapılabilir. Ancak bu değişim işlemi her marka ve modelden olan dizüstü bilgisayarlar için geçerli değildir. Büyük bir dikkat isteyen bir işlemdir. Doğru yapılmadığı takdirde çok ciddi sorunlara ve bilgisayarlarda kalıcı hasarlara sebep olabilir.

Dizüstü bir bilgisayarın performansını yükseltmek için akla gelen birçok işlem vardır. Bunlar SSD yüklemesi ya da RAM yüklemesi yapmaktır. Ancak bu işlemler de yeterli olmadığı zaman ekran kartı değişimine gidilir. Masa üstü bilgisayarlar için yapılabilecek bu yöntem dizüstü bilgisayarlar için geçerli değildir.

Dahili ve harici ekran kartı nedir? Dahili ve harici ekran kartı farkları nelerdir?Dahili ve harici ekran kartı nedir? Dahili ve harici ekran kartı farkları nelerdir?

Laptop ekran kartı değişimi nasıl yapılır?

Bir bilgisayar, kullanılmak istenen programlar, uygulamalar ya da oyunlar için yetersiz kaldığı zaman bazı güncellemelere ve yeniliklere ihtiyaç duyar. Ekran kartı değişimi ise akla gelen ilk çözümler arasında yer alır. Ancak özellikle dizüstü bilgisayarlar son derece hassas cihazlar oldukları için bu tür cihazların değişimi için çok dikkat edilmesi gerekir.

Laptop cihazlarda yalnızca bazı durumlarda ekran değişimi yapılabilir. Örnek olarak MXM slotuna sahip olan bir dizüstü bilgisayar için ekran kartı değişimi mümkün olabilir. Ancak ekran kartı değişim işlemi oldukça yüksek maliyete sahip bir işlemdir.

Ekran kartı özelliklerine bakma: Bilgisayarda ekran kartı özellikleri nasıl öğrenilir?Ekran kartı özelliklerine bakma: Bilgisayarda ekran kartı özellikleri nasıl öğrenilir?

Laptop ekran kartı bozulursa ne olur?

Dizüstü bilgisayarlarda ekran kartını korumanın en iyi ve öncelikli yolu bilgisayarın bakımını düzenli olarak yapmaktır. Bu sayede cihazı daha verimli olarak kullanabilmek mümkün olur. Bakım işlemi ile cihaz fanı temizlenir. Eskisi kadar verimli çalışabilmesi için cihazın yağlama işlemi yapılır. Termal macun değişimi işlemi gerçekleştirilir.

Cihazın soğutma sistemi bu işlem sayesinde düzgün olarak çalışmaya devam edebilir. Dizüstü bilgisayarlarda fanın bulunduğu kısım cihaz çalıştırılırken kapalı bırakılmamalıdır. Aksi takdirde cihazın ömrü kısalacak ve performansı düşecektir.

Ekran kartı resetleme ne işe yarar? Ekran kartı driver'ını resetlemek FPS artırır mı?Ekran kartı resetleme ne işe yarar? Ekran kartı driver'ını resetlemek FPS artırır mı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok beklenen iPhone'un tasarımından yeni bilgiler!Çok beklenen iPhone'un tasarımından yeni bilgiler!
Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısıBu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı
'Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım''Gel, bunu tamamen masadan kaldıralım'
Anahtar Kelimeler:
ekran kartı laptop laptop ekran kartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Bu para dudak uçuklatır! Uğurcan Çakır'a servet...

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

İlginizi Çekebilir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Katlettiği sevgilisinin cansız bedeniyle öyle bir şey yaptı ki!

Katlettiği sevgilisinin cansız bedeniyle öyle bir şey yaptı ki!

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.