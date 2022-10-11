Laptop ekran kartı değişir mi? Laptop bilgisayarlarda ekran kartı değişimi nasıl yapılır?

Dizüstü bilgisayarlardaki ekran kartları, bir diğer adıyla grafik işlemci çipleri ana karta gömülü olarak bulunur. Bu nedenle çip setler herhangi bir kart ya da soketten ibaret değildir. Çip set değişimi yapmak ya da onarımını gerçekleştirebilmek için BGA rework adı verilen bir istasyon kullanılması gerekir.

Laptop ekran kartı değişir mi?

Laptoplarda ekran kartı değişimi yapılabilir. Ancak bu değişim işlemi her marka ve modelden olan dizüstü bilgisayarlar için geçerli değildir. Büyük bir dikkat isteyen bir işlemdir. Doğru yapılmadığı takdirde çok ciddi sorunlara ve bilgisayarlarda kalıcı hasarlara sebep olabilir.

Dizüstü bir bilgisayarın performansını yükseltmek için akla gelen birçok işlem vardır. Bunlar SSD yüklemesi ya da RAM yüklemesi yapmaktır. Ancak bu işlemler de yeterli olmadığı zaman ekran kartı değişimine gidilir. Masa üstü bilgisayarlar için yapılabilecek bu yöntem dizüstü bilgisayarlar için geçerli değildir.

Laptop ekran kartı değişimi nasıl yapılır?

Bir bilgisayar, kullanılmak istenen programlar, uygulamalar ya da oyunlar için yetersiz kaldığı zaman bazı güncellemelere ve yeniliklere ihtiyaç duyar. Ekran kartı değişimi ise akla gelen ilk çözümler arasında yer alır. Ancak özellikle dizüstü bilgisayarlar son derece hassas cihazlar oldukları için bu tür cihazların değişimi için çok dikkat edilmesi gerekir.

Laptop cihazlarda yalnızca bazı durumlarda ekran değişimi yapılabilir. Örnek olarak MXM slotuna sahip olan bir dizüstü bilgisayar için ekran kartı değişimi mümkün olabilir. Ancak ekran kartı değişim işlemi oldukça yüksek maliyete sahip bir işlemdir.

Laptop ekran kartı bozulursa ne olur?

Dizüstü bilgisayarlarda ekran kartını korumanın en iyi ve öncelikli yolu bilgisayarın bakımını düzenli olarak yapmaktır. Bu sayede cihazı daha verimli olarak kullanabilmek mümkün olur. Bakım işlemi ile cihaz fanı temizlenir. Eskisi kadar verimli çalışabilmesi için cihazın yağlama işlemi yapılır. Termal macun değişimi işlemi gerçekleştirilir.

Cihazın soğutma sistemi bu işlem sayesinde düzgün olarak çalışmaya devam edebilir. Dizüstü bilgisayarlarda fanın bulunduğu kısım cihaz çalıştırılırken kapalı bırakılmamalıdır. Aksi takdirde cihazın ömrü kısalacak ve performansı düşecektir.



