Lavanta tohumu çimlendirme nasıl yapılır, lavanta tohumu toprağa nasıl ekilir? Lavanta tohumu kaç günde çimlenir?

Güzel kokusuyla bilenen ve çok sevilen lavanta kozmetik dünyası tarafında oldukça kullanılan bir esans hâline geldi. Bundan dolayı lavantanın bilinirliği ve popülerliği oldukça yaygınlaştı. Lavanta ülkemizin Akdeniz bölgesindeki Antalya, Mersin, Muğla gibi şehirlerinde yetişir. Hem estetik güzelliğiyle hem de kokusuyla sevilen lavantanın yetişeceği toprağın kalitesi çok önemlidir. Ev gibi ortamlarda lavanta yetiştirmek için hava koşullarına ve toprak kalitesine dikkat edilmelidir. Saksıda yetiştirilen lavanta bulunduğu ortama renk katabilir. Bunun için bir lavanta tohumu edinmek gerekir. Lavantanın kendisi olan tohum, lavantanın toprakta yeniden yetişmesine olanak sağlayan önceki hasat zamanından kalan kurutulmuş lavantadır. Lavanta yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği konular arasında lavantanın nasıl çimlendirilip nasıl bakılacağıdır.

Lavanta tohumu toprağa nasıl ekilir?

Lavanta yetiştirmek isteyenler, tohumunu dışarıdan satın alarak ya da bir önceki hasatın bitkisiden elde edebilir. Bu bitkiye çimlendirme işlemini uygulanmalıdır. Lavanta tohumunun ekileceği toprağın kalitesine dikkat edilmelidir. Buna göre lavantanın yetişeceği toprağın pH seviyeleri 6 –8 arasında olması oldukça önemlidir. Toprakta lavantanın yetişebileceği miktarda nem ve asit bulunması gerekir. Bu özelliklere sahip kaliteli bir toprağa lavanta tohumları ekilebilir. Tohumların aralıklı yerleştirilmesi gerekiyor. Tohumlar ekilirken, zarar görmemesi ve köklerinin sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Tohumlar ekildikten sonra üzeri yaklaşık bir parmak kalınlığında toprakla kapatılmalıdır. Tüm bu işlemlerden sonra toprak sulanarak, can suyu verilir. Lavanta Akdeniz bitkisi olduğundan tohumu da güneşi sever. Gün içerisinde 4-5 saat güneş görmesi ve toprağının nemli kalması, tohumun sağlıklı bir şekilde yetişebilmesini sağlar.

Lavanta tohumu ekimi ne zaman yapılmalı?

Lavanta Akdeniz kökenli bir bitki olduğunda güneşi oldukça sever. Lavanta tohumlarının ekilebilmesi için güneşin verimli olduğu iki zaman dilimi bulunur. Lavantaların güneşten en iyi şekilde yararlanabilmesi için en uygun dönemlerden biri mayıs ayıdır. Diğer bir dönem ise sonbahar mevsimindeki Kasım ayıdır. Eğer lavanta mayıs ayında ekilmişse yaz mevsimi geldiğinde tam olgunluğa erişir. Kasım ayında ekilen lavanta ile birlikte ise kışın güzel kokan bir ortam elde edilebilir. Birçok kişinin kokusuna bayıldığı lavanta, uygun bakıldığı zaman haziran ve ağustos aylarında çiçek verir. Çimlendirme ve ekme işlemlerine dikkat edilirse lavanta bakımı kolay bir bitkidir.

Lavanta tohumu kaç günde çimlenir?

Lavanta tohumunu çimlendirme işlemi için bir önceki hasattan kalan lavantadan elde edilen tohumlar kağıt bir havlunun arasına koyulur. Daha sonra bir sprey yardımıyla havluda kuru yer kalmayacak şekilde tohumlar ıslatılır. Tohumlar ıslatıldığı havluyla birlikte plastik bir poşete koyularak ağzı bağlanır ve buzdolabına koyulur. Tohumların buzdolabında 30 gün boyunca saklanması gerekir. Buzdolabında 30 gün boyunca bekleyen tohumlar, çimlenerek toprağa ekilmek üzere hazır hâle gelir. Lavanta tohumları yaklaşık 3 gün içinde toprağa yapışarak çimlenmeye başlar. Bu süre toprağın ve tohumların kalitesine göre bazen bir haftaya kadar uzayabilir. Eğer çimlendirme işlemi kağıt havlu arasında buzdolabında yapılıyorsa bu süre 30 günü bulur.

Lavanta tohumu nasıl kullanılır?

Lavanta tohumlarının serin ve karanlık bir yerde saklanması gerekir. Bunun için en çok önerilen yer buzdolabıdır. Soğutulmuş tohum çimlenmeye başladığında, kuru, kireçli ve yüksek nemli toprağa ekilmelidir. Lavanta tohumlarının ekildiği yer güneş almalıdır. Ayrıca topraktaki yabani otların, bitkiye zarar vermemesi açısından temizlenmesi gerekir. Lavanta az tohum ürettiği için üretimler, tohumlarından değil, bitkinin köklerinden ve sürgünlerinden yapılır.



