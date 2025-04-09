KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Lazer tedavisiyle kadınların sağlık ve estetik sorunlarına çözüm!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gamze Keleş, jinekoloji alanındaki lazer tedavilerinin, kadın sağlığı açısından büyük bir yenilik sunduğunu belirtti. Son yıllarda lazer teknolojisinin, özellikle vajinal bölgedeki uygulamalarda önemli bir yer edindiğini ifade eden Dr. Keleş, doğum sonrası yaşanan deformasyonlar, menopoz sonrası kuruluk ve idrar kaçırma gibi sorunların lazerle tedavi edilebildiğini söyledi. Detaylar haberimizde...

Lazer tedavisiyle kadınların sağlık ve estetik sorunlarına çözüm!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Gamze Keleş, jinekoloji alanında lazer tedavileri hakkında bilgilendirmede bulundu. Son yıllarda lazer teknolojisinin, jinekoloji alanında önemli bir yer edindiğini söyleyen Opr. Dr. Keleş, "Özellikle vajinal bölgede yapılan uygulamalar, kadınların doğum sonrası yaşadığı deformasyonlardan, menopoz sonrası görülen kuruluk ve idrar kaçırmaya kadar birçok soruna çözüm sunmaktadır" dedi.

"VAJİNAL KURULUK YAŞAYAN KADINLARA UYGULANABİLİR"

Vajinal kuruluk yaşan kadınlar için de lazer tedavisinin çözüm sunduğundan bahseden Opr. Dr. Keleş, "Menopoz sonucunda östrojen seviyeleri düşünce vajinal mukozada incelme ve kuruluk görülür. Lazer uygulaması, bu dokunun kan akışını artırarak, vajen veya dış genital bölgeye nüfuz eder. Bu dokuların altındaki bağ dokusunda bulunan kolajen üretimini uyararak yenilenmesini sağlar. Böylece vajinal kuruluk, yanma hissi ve ilişki sırasında ağrı gibi sorunlar azalır" dedi.

iStock-1445681409

"İDRAR KAÇIRMA VAKALARINDA DA TERCİH EDİLEBİLİR"

İşlemin idrar kaçırma vakalarında da tercih edilebileceğini kaydeden Opr. Dr. Keleş, "Hafif ve orta derecede stres tipi idrar kaçırma vakalarında lazer, vajinal dokunun sıkılaşmasını ve pelvik kaslarının güçlenmesini destekler. Böylece mesaneye daha iyi destek sağlanarak idrar kaçırma sorunu azalır. İşlem genellikle ağrısızdır ve anestezi gerektirmez. Hafif bir ısı hissedilir ama rahatsız edici değildir. Genellikle 3-4 hafta arayla 3-4 seans önerilir ancak hastanın ihtiyacına göre süre değişebilir" dedi.

"VAJİNAL DOKUSUNDA GENÇLEŞME İSTEYEN HASTALAR DA BU TEDAVİDEN FAYDALANABİLİR"

Lazerle vajinal gençleştirme operasyonu hakkında bilgi veren Opr. Dr. Keleş, "Lazerle vajinal gençleştirme, lazer ışığının vajinal dokuda kontrollü bir ısı artışı oluşturarak kolajen üretimini teşvik etmesiyle gerçekleşir. Bu yöntem, vajinal mukozanın yenilenmesini, elastikiyetin artmasını ve dokuların sıkılaşmasını sağlar. Vajinal doğum sonrası gevşeme yaşayan, menopoz sonrası kuruluk ve yanma hisseden veya hafif-orta derecede idrar kaçırma sorunu olan kadınlar için uygundur. Ayrıca, estetik kaygılar nedeniyle vajinal dokusunda gençleşme isteyen hastalar da bu tedaviden faydalanabilir" dedi.

iStock-2177969365

"KISA SÜRELİ YAN ETKİLER OLABİLİR"

Lazer tedavisinin yan etkilerine değinen Opr. Dr. Keleş, "İşlem sonrası hafif bir kızarıklık ve vajinal bölgede hassasiyet olabilir ancak bu etkiler kısa sürede kaybolur. İşlem sonrası birkaç gün ağır egzersiz, vajinal duş ve cinsel ilişkiden kaçınılması önerilir" dedi.

iStock-1932734166

"ALANINDA UZMAN HEKİMLER TARAFINDAN YAPILMALI"

Opr. Dr. Keleş, bu tür uygulamaların mutlaka deneyimli bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılmasının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi, "Lazer tedavisi cerrahi olmayan, güvenli bir yöntemdir ancak her hasta için uygun olup olmadığını belirlemek için doktor değerlendirmesi şarttır. Günümüzde cerrahi olmayan yöntemlerle de vajinal sağlık ve konforu artırmak mümkündür. Lazer tedavileri ise doğru hasta seçimiyle son derece başarılı sonuçlar verebilir" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüp bebekte başarı oranı artıyor...Tüp bebekte başarı oranı artıyor...
Çocuğunuzu bahar alerjisinden koruyun...Çocuğunuzu bahar alerjisinden koruyun...

Anahtar Kelimeler:
Jinekolog estetik cerrahi vajinal akıntı idrar kaçırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.