Lazer tedavisiyle kadınların sağlık ve estetik sorunlarına çözüm!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Gamze Keleş, jinekoloji alanında lazer tedavileri hakkında bilgilendirmede bulundu. Son yıllarda lazer teknolojisinin, jinekoloji alanında önemli bir yer edindiğini söyleyen Opr. Dr. Keleş, "Özellikle vajinal bölgede yapılan uygulamalar, kadınların doğum sonrası yaşadığı deformasyonlardan, menopoz sonrası görülen kuruluk ve idrar kaçırmaya kadar birçok soruna çözüm sunmaktadır" dedi.

"VAJİNAL KURULUK YAŞAYAN KADINLARA UYGULANABİLİR"

Vajinal kuruluk yaşan kadınlar için de lazer tedavisinin çözüm sunduğundan bahseden Opr. Dr. Keleş, "Menopoz sonucunda östrojen seviyeleri düşünce vajinal mukozada incelme ve kuruluk görülür. Lazer uygulaması, bu dokunun kan akışını artırarak, vajen veya dış genital bölgeye nüfuz eder. Bu dokuların altındaki bağ dokusunda bulunan kolajen üretimini uyararak yenilenmesini sağlar. Böylece vajinal kuruluk, yanma hissi ve ilişki sırasında ağrı gibi sorunlar azalır" dedi.

"İDRAR KAÇIRMA VAKALARINDA DA TERCİH EDİLEBİLİR"

İşlemin idrar kaçırma vakalarında da tercih edilebileceğini kaydeden Opr. Dr. Keleş, "Hafif ve orta derecede stres tipi idrar kaçırma vakalarında lazer, vajinal dokunun sıkılaşmasını ve pelvik kaslarının güçlenmesini destekler. Böylece mesaneye daha iyi destek sağlanarak idrar kaçırma sorunu azalır. İşlem genellikle ağrısızdır ve anestezi gerektirmez. Hafif bir ısı hissedilir ama rahatsız edici değildir. Genellikle 3-4 hafta arayla 3-4 seans önerilir ancak hastanın ihtiyacına göre süre değişebilir" dedi.

"VAJİNAL DOKUSUNDA GENÇLEŞME İSTEYEN HASTALAR DA BU TEDAVİDEN FAYDALANABİLİR"

Lazerle vajinal gençleştirme operasyonu hakkında bilgi veren Opr. Dr. Keleş, "Lazerle vajinal gençleştirme, lazer ışığının vajinal dokuda kontrollü bir ısı artışı oluşturarak kolajen üretimini teşvik etmesiyle gerçekleşir. Bu yöntem, vajinal mukozanın yenilenmesini, elastikiyetin artmasını ve dokuların sıkılaşmasını sağlar. Vajinal doğum sonrası gevşeme yaşayan, menopoz sonrası kuruluk ve yanma hisseden veya hafif-orta derecede idrar kaçırma sorunu olan kadınlar için uygundur. Ayrıca, estetik kaygılar nedeniyle vajinal dokusunda gençleşme isteyen hastalar da bu tedaviden faydalanabilir" dedi.

"KISA SÜRELİ YAN ETKİLER OLABİLİR"

Lazer tedavisinin yan etkilerine değinen Opr. Dr. Keleş, "İşlem sonrası hafif bir kızarıklık ve vajinal bölgede hassasiyet olabilir ancak bu etkiler kısa sürede kaybolur. İşlem sonrası birkaç gün ağır egzersiz, vajinal duş ve cinsel ilişkiden kaçınılması önerilir" dedi.

"ALANINDA UZMAN HEKİMLER TARAFINDAN YAPILMALI"

Opr. Dr. Keleş, bu tür uygulamaların mutlaka deneyimli bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yapılmasının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi, "Lazer tedavisi cerrahi olmayan, güvenli bir yöntemdir ancak her hasta için uygun olup olmadığını belirlemek için doktor değerlendirmesi şarttır. Günümüzde cerrahi olmayan yöntemlerle de vajinal sağlık ve konforu artırmak mümkündür. Lazer tedavileri ise doğru hasta seçimiyle son derece başarılı sonuçlar verebilir" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır