LGBTİ+ film ve dizi derlemesi RTÜK Başkanı Şahin'in tepkisini çekti: Gözümüz üzerlerinde

Medyascope tarafından "Tatilde izleyebileceğiniz 6 LGBTİ+ film-dizi önerisi" başlıklı bir derleme paylaşıldı. Bunun üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medyadan tepki gösterdi.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Paylaşımında "Batı fonlu bazı medya organlarının aile kurumumuzu parçalamak ve gençlerimizi kişiliksizleştirmek için sistematik olarak yürüttüğü sapkın kampanyaları görmüyor değiliz" diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şunları ekledi:

"İzleme Uzmanlarımız tatilde de çalışıyor. Gözümüz üzerlerinde.. İnancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize aykırı yapımlar ve bunları pazarlayan iş birlikçileriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





