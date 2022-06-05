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LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

05.06.2022 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim hayatının en önemli sınavlarından biri olan LGS'ye sayılı saatler kaldı. Bu yıl LGS sınavına yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci katılım sağlayacak. 5 Haziran Pazar günü öğrenciler sıralarında soru kitapçığıyla baş başa kalacak. Sınavın yaklaşmasıyla sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da araştırılan konular arasında yer aldı. Peki LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS sınavında başarı sağlamak için dönem boyunca çaba sarf eden öğrenciler, bildiklerini soru kitapçığına dökecek. Sınav 5 Haziran Pazar sabah saatlerinde başlamış olacak. LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise, MEB tarafından bildirildi. İşte LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih binlerce aday ve veli tarafından araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı belirtildi. Sonuçlar 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS SAAT KAÇTA?

LGS sınavının birinci oturumu 5 Haziran 2022 Pazar günü 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

BU DURUMLARDA SINAV GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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