HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi Türkiye'ye geliyor

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi Türkiye'ye geliyor

26.03.2021 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanlığı, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi'nin, Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sayın Muhammed Yunus El Menfi ile Konsey üyesi Sayın Abdullah Hüseyin El Lafi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26 Mart 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Libya Başkanlık Konseyi'nin göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenleyecekleri bu ilk ziyarette, Türkiye- Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.

İKİLİ İLİŞKİLER GÜNDEMDE

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü açıklamada yer aldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi İkinci istenmeyen gelin vakası! Hande Erçel, Akdoğan ailesinden veto yedi
Fatih Furkan Yazıcıoğlu kimdir? İFatih Furkan Yazıcıoğlu kimdir? İ
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Libya Türkiye Recep Tayyip Erdoğan

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi açıklaması

Fatih Furkan Yazıcıoğlu kimdir? İşte Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunun hayat hikâyesi 

Fatih Furkan Yazıcıoğlu kimdir? İ

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Son Dakika: 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 25 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulunmuştu! Valilik'ten açıklama

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Valilik'ten açıklama

Son dakika! Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı videolu açıklama yayınladı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.