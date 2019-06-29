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'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 12:18 | Son Güncelleme

Libya Ulusal Ordusu'nun hava sahaların Türk uçaklarına kapattığı ve karasularındaki Türk gemilerini vuracağı iddialarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bu konu ile ilgili gerekli tedbirlerimiz alınmıştır' açıklamasını yaptı.

'Libya karasularındaki Türk gemileri vurulacak' iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt!

G-20 zirvesi kapsamında Japonya'nın Osaka kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nun Türkiye'yi hedef aldığı iddia edilen açıklamasına 'Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa biz onuda inceletiriz. Bu konu ile ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır' ifadeleriyle karşılık verdi.

'TÜRK GEMİLERİ VURULACAK' İDDİASI!

Libya Ulusal Ordusu’nun sözcüsü Ahmed Mismari, Türk hedeflerin düşman hedef olarak tanımlandığını, Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını ve Libya karasularındaki Türk gemilerinin vurulacağını iddia eden bir açıklama yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya Halife Hafter

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