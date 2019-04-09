Libya'da Hafter ile UMH'den karşılıklı hava saldırıları

Öte yandan Hafter komutasındaki LUO'ya bağlı savaş uçakları, UMH'ye bağlı birlikler tarafından dün sabah geri alınan Trablus Uluslararası Havalimanı'na bugün ikinci defa saldırı düzenledi.

Hafter güçlerinin uçaksavarlarla karşılık verdiği saldırıda, uçakların seyrini değiştirmesi nedeniyle herhangi bir can kaybı olmadığı aktarıldı.

AA muhabirinin askeri bir kaynaktan aldığı bilgiye göre, UMH'ye bağlı savaş uçakları Trablus'un güneyindeki Suk el-Hamis bölgesinde konuşlu Hafter güçlerine hava saldırısı düzenledi.

Milis güçler arasında 2014'te çıkan çatışmalarda ağır hasar gören ve yaklaşık 5 yıldır işlemeyen havalimanı, Trablus'a ilerlemek isteyen Hafter güçleri açısından stratejik öneme sahip.

Hafter güçleri dün kaybettiği havalimanındaki UMH güçlerine hava desteği ile baskı kurmaya çalışırken, UHM'ye bağlı savaş uçakları da Hafter'in destek ve lojistik yollarını kesmek için saldırılar düzenliyor.

Başkente güneyden Trablus Havalimanı ve Ayn Zara ile Vadi er-Rabi olmak üzere iki cepheden girmeye çalışan Hafter güçleri ile UMH güçleri arasında şiddetli ancak daha çok vurkaç taktiğine dayalı çatışmalar yaşanıyor.

- Hafter çatışmaların fitilini ateşledi

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hafter güçleri geçen günlerde Sabrata, Surman, Gıryan ve el-Asabia bölgelerine girdikten sonra Trablus'un batısındaki Zaviye ile Canzur kentleri arasındaki 27. güvenlik noktasına gelmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Libya'daki çatışmalarda son 3 günde 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 181 kişinin yaralandığını bildirmişti.

